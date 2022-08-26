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Сумка Ulanzi PB008 Vlogging Gear Bag (3050A)

  • PB008 Vlogging Gear Bag (3050A)
  • PB008 Vlogging Gear Bag (3050A)
  • PB008 Vlogging Gear Bag (3050A)
  • PB008 Vlogging Gear Bag (3050A)
  • PB008 Vlogging Gear Bag (3050A)
  • PB008 Vlogging Gear Bag (3050A)
  • PB008 Vlogging Gear Bag (3050A)
  • PB008 Vlogging Gear Bag (3050A)
  • PB008 Vlogging Gear Bag (3050A)
  • PB008 Vlogging Gear Bag (3050A)
  • PB008 Vlogging Gear Bag (3050A)
  • PB008 Vlogging Gear Bag (3050A)
  • PB008 Vlogging Gear Bag (3050A)
  • PB008 Vlogging Gear Bag (3050A)
  • PB008 Vlogging Gear Bag (3050A)
  • PB008 Vlogging Gear Bag (3050A)
  • PB008 Vlogging Gear Bag (3050A)
  • PB008 Vlogging Gear Bag (3050A)
  • PB008 Vlogging Gear Bag (3050A)
Код товара:УТ-00087770
Артикул:3050A

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Сумка Ulanzi PB008 вмещает беззеркальную камеру с парой объективов, аксессуарами и необходимый минимум личных вещей (телефон, документы, бутылка воды, ключи и так далее). Подкладка из EVA пены и мягкий вельветовый интерьер защищают электронику от царапин и повреждений при случайных ударах. Сумка также может применяться в качестве повседневной, для учебы, работы и отдыха. Минималистичный дизайн в урбан-стиле: сумка хорошо подходит и мужчинам, и женщинам.

Основное отделение закрывается сверху на молнию, что предоставляет быстрый и свободный доступ ко всему содержимому. Пространство внутри можно организовать с помощью одного разделителя на липучках. Для небольших аксессуаров предусмотрен внутренний карман на молнии и широкий внешний карман спереди (также на молнии).

Сумка выполнена из искусственной кожи высокого качества, которая не царапается, не облезает в местах частого трения и без проблем переносит легкий дождь.

Нейлоновый ремень регулируется по длине от 80 до 146 см, поэтому сумку можно носить как на боку, так и на манер слинга.

  • Размеры внешние: 30 х 20 х 13.5 см
  • Объем: 6 литров
  • Материалы: искусственная кожа (полиэстер 600D с полиуретановым покрытием), подкладка из полиэстера, наполнитель: EVA пена, ремень: нейлон
  • Вместимость: беззеркальная камера с 2-3 объективами, мелкие аксессуары
  • Вес: 0.54 кг