Сумка Ulanzi PB008 вмещает беззеркальную камеру с парой объективов, аксессуарами и необходимый минимум личных вещей (телефон, документы, бутылка воды, ключи и так далее). Подкладка из EVA пены и мягкий вельветовый интерьер защищают электронику от царапин и повреждений при случайных ударах. Сумка также может применяться в качестве повседневной, для учебы, работы и отдыха. Минималистичный дизайн в урбан-стиле: сумка хорошо подходит и мужчинам, и женщинам.

Основное отделение закрывается сверху на молнию, что предоставляет быстрый и свободный доступ ко всему содержимому. Пространство внутри можно организовать с помощью одного разделителя на липучках. Для небольших аксессуаров предусмотрен внутренний карман на молнии и широкий внешний карман спереди (также на молнии).

Сумка выполнена из искусственной кожи высокого качества, которая не царапается, не облезает в местах частого трения и без проблем переносит легкий дождь.

Нейлоновый ремень регулируется по длине от 80 до 146 см, поэтому сумку можно носить как на боку, так и на манер слинга.