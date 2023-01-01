Описание

Компактный мини-штатив с телескопической центральной колонной Ulanzi MT-74 Go Quick II может также использоваться в качестве рукоятки для селфи: вы можете снимать себя как на ходу, так и со стационарной точки. Штатив также позволит создавать снимки с длинными выдержками и снимать тайм-лапсы (видео с ускоренным движением времени). В сложенном состоянии занимает всего 19 см в длину – карманный формат. Максимальная длина 52.5 или 54 см (монопод / штатив). Обладает съемной магнитной верхней площадкой, благодаря которой вы можете быстро снимать камеру и ставить ее обратно. С помощью адаптера Ulanzi 0854 с винтом 1/4" вы можете использовать данный штатив с компактными фотокамерами весом до 500 г, также отдельно можно приобрести держатель для телефона.

Штатив частично выполнен из алюминия (телескопическая колонна), частично из пластика (ножки). На ножки нанесены накладки из силикона, благодаря которым штатив не скользит по гладким поверхностям. Немного шероховатая текстура внешней поверхности ножек обеспечивает надежный захват в руке, когда штатив используется в качестве рукоятки.