Описание

Профессиональный штатив с наклонной центральной колонной и возможностью трансформации в монопод. Выдерживает нагрузку до 15 кг, максимальная высота составляет 149 см при опущенной и 176 см при полностью поднятой центральной колонне. Колонна может наклоняться на произвольный угол в пределах от 0 до 180°, а также вращаться на 360° в наклонном состоянии. Ноги фиксируются цанговыми замками быстрого действия: для запирания достаточно одного движения рукой. При этом цанговые замки обеспечивают компактность штатива в сложенном виде: отсутствуют выступающие части, что удобно для транспортировки.

На крестовине штатива предусмотрено резьбовое гнездо для установки дополнительных аксессуаров: осветителей, мониторов и так далее. Несколько пузырьковых уровней позволяют точно отрегулировать положение камеры относительно линии горизонта. Благодаря минимальной высоте 21 см и скользящей наклонной колонне штатив отлично подходит для съемки макро и пейзажей с нижнего ракурса.

Шаровая головка имеет регулировку силы трения: увеличьте при использовании тяжелых камер, и наоборот, ослабьте трение при использовании компактных камер или телефонов. Отдельный замок для оси панорамирования позволяет зафиксировать положение камеры по 2 осям, после чего свободно вращать ее для съемки панорам из нескольких кадров. Совместимость с системой Arca Swiss дает возможность использовать длинные или L-образные штативные площадки для лучшей балансировки оборудования и удобства вертикальной съемки.

В комплекте: