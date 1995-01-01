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Монопод для селфи Ulanzi MT-58 Selfie Stick, до 120 см

  • MT-58 Selfie Stick, до 120 см
  • MT-58 Selfie Stick, до 120 см
  • MT-58 Selfie Stick, до 120 см
  • MT-58 Selfie Stick, до 120 см
  • MT-58 Selfie Stick, до 120 см
  • MT-58 Selfie Stick, до 120 см
  • MT-58 Selfie Stick, до 120 см
  • MT-58 Selfie Stick, до 120 см
  • MT-58 Selfie Stick, до 120 см
Код товара:УТ-00065583
Артикул:3032

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Металлический телескопический монопод для селфи. Раскладывается от 30 до 120 см, что позволяет делать групповые селфи, а также вести съемку с верхнего ракурса. Может использоваться для крепления аксессуаров: например, фотовспышек или ламп постоянного света. Силиконовая накладка на рукоятке обеспечивает надежный захват. В нижней части рукоятки предусмотрено штативное гнездо 1/4": с его помощью вы сможете установить рукоятку на какой-либо держатель (например, на струбцинное крепление или на присоску).