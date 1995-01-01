Штатив / монопод Ulanzi MT-34 Multi-functional Extendable Tripod
Код товара:УТ-00053560
Артикул:2412
Товар не найден
Характеристики
Максимальная высота, см81
Безопасная нагрузка, кг1
Головкашаровая, 1/4"
Количество секций6
Максимальная нагрузка1.5 кг
Минимальная высота9 см
Максимальная высота81.5 см
Длина в сложенном положении26 см
Материалпластик
Страна производстваКитай
Вес260 г
Описание
Ulanzi MT-34 – это настольный штатив и монопод для селфи «2 в 1». Телескопическая центральная колонна выдвигается на 55 см, что позволяет комфортно снимать самого себя в формате «по пояс», а также делать групповые селфи с друзьями. Верхняя площадка также сделана по принципу «2 в 1»: в сложенном положении она имеет ровную поверхность со стандартным винтом 1/4" по центру для установки фото- и видеокамер. При этом ее можно разложить, превратив в пружинный зажим для смартфона: подходят телефоны шириной от 58 до 98 мм.
Шаровая голова позволяет свободно регулировать положения телефона или камеры, снимать с горизонтальной или вертикальной ориентацией кадра.
Характеристики
- Головка: шаровая, 1/4"
- Количество секций: 6
- Максимальная нагрузка: 1.5 кг
- Минимальная высота: 9 см
- Максимальная высота: 81.5 см
- Длина в сложенном положении: 26 см
- Материал: пластик
- Физические характеристики
- Вес: 260 г
- Страна производства
- Страна производства: Китай