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Штатив / монопод Ulanzi MT-34 Multi-functional Extendable Tripod

  • MT-34 Multi-functional Extendable Tripod
  • MT-34 Multi-functional Extendable Tripod
  • MT-34 Multi-functional Extendable Tripod
  • MT-34 Multi-functional Extendable Tripod
  • MT-34 Multi-functional Extendable Tripod
  • MT-34 Multi-functional Extendable Tripod
  • MT-34 Multi-functional Extendable Tripod
  • MT-34 Multi-functional Extendable Tripod
  • MT-34 Multi-functional Extendable Tripod
  • MT-34 Multi-functional Extendable Tripod
  • MT-34 Multi-functional Extendable Tripod
  • MT-34 Multi-functional Extendable Tripod
  • MT-34 Multi-functional Extendable Tripod
  • MT-34 Multi-functional Extendable Tripod
  • MT-34 Multi-functional Extendable Tripod
  • MT-34 Multi-functional Extendable Tripod
  • MT-34 Multi-functional Extendable Tripod
  • MT-34 Multi-functional Extendable Tripod
  • MT-34 Multi-functional Extendable Tripod
  • MT-34 Multi-functional Extendable Tripod
  • MT-34 Multi-functional Extendable Tripod
Код товара:УТ-00053560
Артикул:2412

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Ulanzi MT-34 – это настольный штатив и монопод для селфи «2 в 1». Телескопическая центральная колонна выдвигается на 55 см, что позволяет комфортно снимать самого себя в формате «по пояс», а также делать групповые селфи с друзьями. Верхняя площадка также сделана по принципу «2 в 1»: в сложенном положении она имеет ровную поверхность со стандартным винтом 1/4" по центру для установки фото- и видеокамер. При этом ее можно разложить, превратив в пружинный зажим для смартфона: подходят телефоны шириной от 58 до 98 мм.

Шаровая голова позволяет свободно регулировать положения телефона или камеры, снимать с горизонтальной или вертикальной ориентацией кадра.

Характеристики

  • Головка: шаровая, 1/4"
  • Количество секций: 6
  • Максимальная нагрузка: 1.5 кг
  • Минимальная высота: 9 см
  • Максимальная высота: 81.5 см
  • Длина в сложенном положении: 26 см
  • Материал: пластик
  • Физические характеристики
  • Вес: 260 г
  • Страна производства
  • Страна производства: Китай