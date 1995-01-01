Ulanzi MT-34 – это настольный штатив и монопод для селфи «2 в 1». Телескопическая центральная колонна выдвигается на 55 см, что позволяет комфортно снимать самого себя в формате «по пояс», а также делать групповые селфи с друзьями. Верхняя площадка также сделана по принципу «2 в 1»: в сложенном положении она имеет ровную поверхность со стандартным винтом 1/4" по центру для установки фото- и видеокамер. При этом ее можно разложить, превратив в пружинный зажим для смартфона: подходят телефоны шириной от 58 до 98 мм.

Шаровая голова позволяет свободно регулировать положения телефона или камеры, снимать с горизонтальной или вертикальной ориентацией кадра.

Характеристики