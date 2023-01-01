Описание

Штатив с 3D головой для осуществления съемок с использованием DSLR камер или же мобильных устройств. Складные ноги трипода имеют приятную длину и комфортно сидят в руке.

Трипод можно использовать в качестве монопода. Ножки складываются в удобную ручку с перфорированной поверхностью и обеспечивает комфорт при использовании.

Особенностью модели является площадка - трансформер. Одним простым движением вы можете превратить её в держатель для смартфона.