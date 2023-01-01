Мини-штатив Ulanzi MT-05
Код товара : УТ-00053578
Артикул : 0848/MT-05
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Материал
пластик
Длина в сложенном положении
9.5 см
Минимальная высота
4.5 см
Описание
Простая и компактная настольная тренога для установки съёмочного оборудования или стабилизаторов с креплением 1/4". Модель выполнена их прочного АБС пластика и имеет противоскользящее покрытие на ножках.