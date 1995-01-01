Ulanzi MA35 V3 – держатель для телефона в форме рукоятки со спусковой кнопкой, которая подключается по Bluetooth. Кнопку можно снять с держателя и использовать с расстояния до 15 метров, заряжается она через USB-C порт. На выбор доступны 2 системы крепления: классический зажим, вращающийся на 180°, и магнитное крепление стандарта MagSafe для телефонов Apple от iPhone 12 и выше, а также для телефонов других производителей в MagSafe-совместимых чехлах. В основании рукоятки предусмотрено стандартное штативное гнездо 1/4", а сверху – холодный башмак для крепления таких аксессуаров как микрофоны или компактные осветители. Кроме того, в магнитное крепление можно установить магнитные аксессуары: например, лампу подсветки Ulanzi LM-19 (L049GBB1).

Телефон можно установить как вертикально, так и горизонтально, а с фронтальной стороны держателя располагается зеркальце для селфи.