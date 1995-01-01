Компактный быстрораскладной октабокс для осветителей с байонетом Mini Bowens. В собранном виде помещается в небольшой чехол, разбирается за несколько секунд, размеры в готовом виде: диаметр 60 см, глубина 32 см. Белый тканевый диффузор у этой модели один, он крепится внутри на липучках. Поверх диффузора можно установить тканевые соты, которые ограничивают угол рассеивания света, что позволяет аккуратнее управлять освещением: освещать нужный объект, не засвечивая при этом области, которые должны оставаться в тени. Корпус софтбокса выполнен из плотной нейлоновой ткани, натянутой на 8 спиц, внутри – металлизированный серебристый слой.

Софтбоксы значительно смягчают характер освещения, поэтому они часто используются в портретной фотосъемке, записи интервью, подкастов и так далее. Мягкий свет визуально разглаживает кожу, приглушая морщинки, складки в уголках губ и так далее. 8-угольные софтбоксы (октабоксы) очень популярны благодаря своему округлому световому пятну и красивым бликам в глазах модели.

Обратите внимание: это софтбокс для байонета Mini Bowens, он не подходит для больших осветителей, использующих стандартный байонет Bowens.