Ulanzi JJ05 – карбоновый штатив профессионального уровня с возможностью наклона центральной колонны: это позволяет снимать с ракурсом сверху вниз под прямым углом, а также от уровня земли. Не менее интересна шаровая голова перевернутой конструкции, когда шар находится выше своей ножки. Вместе с системой двойного панорамирования это дает возможность быстро выровнять камеру на неровной местности, чтобы при панорамировании не происходил завал горизонта. Головка дает возможность свободно вращать камеру и наклонять ее на угол до 90° для перехода в вертикальный режим. Нижняя панорамирующая база, находящаяся между двумя секциями центральной колонны, позволяет вращать камеру вместе с верхней секцией – для еще больше гибкости при настройке ее положения и создания эффектных проходов при съемке видео.

Быстросъемная площадка для камеры системы Ulanzi Uka квадратной формы выполнена с «ласточкиным хвостом» стандарта Arca Swiss, поэтому камеру можно быстро переставить со штатива на стабилизаторы (DJI, Zhiyun) и другие держатели обеих систем (плюс системы F38). Камера с площадкой устанавливается на штатив быстро и просто: сверху вниз до щелчка замка, и снимается тоже легко: нажатием на кнопку. Кнопку можно сдвинуть в сторону, чтобы заблокировать замок.

Штатив выдерживает большие нагрузки: ноги до 18 кг, голова – до 5, чего с запасом хватает для зеркальных и беззеркальных камер. Использование карбона снизило общий вес штатива до немногим более 1.5 кг, а благодаря небольшой длине в сложенном положении (48 см) его можно положить внутрь большинства фоторюкзаков, а не носить снаружи (хотя это тоже возможно). В целом, штатив Ulanzi JJ05 целиком оправдывает Travel в своем названии – для путешествий он подходит идеально. Углепластиковое волокно также хорошо гасит микровибрации, идущие от поверхности (алюминиевые ноги, напротив, входят с ними в резонанс).

Из небольших деталей:

На центральной крестовине расположены резьбовые отверстия 1/4" (с дополнительными отверстиями под боковые шпильки), куда можно установить кронштейны типа Magic Arm для установки дополнительного оборудования (свет, микрофон, смартфон или планшет).

На колонне снизу закреплен металлический крюк для балласта – можно подвесить рюкзак или мешок с песком / камнями для придания большей устойчивости при сильном ветре.

Замки металлические, клипсового типа.

В комплект входит плотный чехол и 2 ключа-шестигранника для подтяжки элементов.

Штатив также выпускается в варианте JJ06, с 2D панорамной видеоголовкой вместо шаровой.