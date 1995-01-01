Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Держатель для телефона Ulanzi ST-14 Iron Man III Metal, металлический

  • ST-14 Iron Man III Metal, металлический
  • ST-14 Iron Man III Metal, металлический
  • ST-14 Iron Man III Metal, металлический
  • ST-14 Iron Man III Metal, металлический
  • ST-14 Iron Man III Metal, металлический
  • ST-14 Iron Man III Metal, металлический
  • ST-14 Iron Man III Metal, металлический
  • ST-14 Iron Man III Metal, металлический
  • ST-14 Iron Man III Metal, металлический
  • ST-14 Iron Man III Metal, металлический
  • ST-14 Iron Man III Metal, металлический
  • ST-14 Iron Man III Metal, металлический
  • ST-14 Iron Man III Metal, металлический
  • ST-14 Iron Man III Metal, металлический
  • ST-14 Iron Man III Metal, металлический
  • ST-14 Iron Man III Metal, металлический
  • ST-14 Iron Man III Metal, металлический
  • ST-14 Iron Man III Metal, металлический
  • ST-14 Iron Man III Metal, металлический
  • ST-14 Iron Man III Metal, металлический
  • ST-14 Iron Man III Metal, металлический
Код товара:УТ-00053472
Артикул:2110

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Универсальный держатель для смартфона в металлическом корпусе. Представленная модель подходит для большинства мобильных устройств. Аксессуар прекрасно подойдет для фиксации гаджетов шириной до 10 см.

Ключевой особенностью модели является возможность вращения на 360 градусов. Для дополнительной надежности на торце предусмотрен блокирующий рычаг. Наличие крепления на холодный башмак позволит разместить дополнительное оборудование.

  • Тип крепления: держатель
  • Ширина захвата: 65 — 100 мм
  • Имеет крепление: 1/4", Cold Shoe, ARCA
  • Вес: 150 г
  • Материал: металл