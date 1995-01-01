Универсальный держатель для смартфона в металлическом корпусе. Представленная модель подходит для большинства мобильных устройств. Аксессуар прекрасно подойдет для фиксации гаджетов шириной до 10 см.

Ключевой особенностью модели является возможность вращения на 360 градусов. Для дополнительной надежности на торце предусмотрен блокирующий рычаг. Наличие крепления на холодный башмак позволит разместить дополнительное оборудование.