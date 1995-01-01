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Крышка Ulanzi G9-2 для GoPro Hero 9, для батареи

  • G9-2 для GoPro Hero 9, для батареи
  • G9-2 для GoPro Hero 9, для батареи
  • G9-2 для GoPro Hero 9, для батареи
  • G9-2 для GoPro Hero 9, для батареи
  • G9-2 для GoPro Hero 9, для батареи
  • G9-2 для GoPro Hero 9, для батареи
  • G9-2 для GoPro Hero 9, для батареи
  • G9-2 для GoPro Hero 9, для батареи
  • G9-2 для GoPro Hero 9, для батареи
Код товара:УТ-00053509
Артикул:2309/G9-2

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Боковая крышка аккумуляторного отсека специально разработана для GoPro Hero 9 Крышка обеспечивает доступ к разъему зарядки экшн-камеры. Идеально для непрерывной съемки, например для таймлапса или видео. Крышка крепится вместо стандартной крышки аккумуляторного отсека.