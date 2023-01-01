Крышка Ulanzi G9-2 для GoPro Hero 9, для батареи
Код товара : УТ-00053509
Артикул : 2309/G9-2
1 090 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Боковая крышка аккумуляторного отсека специально разработана для GoPro Hero 9 Крышка обеспечивает доступ к разъему зарядки экшн-камеры. Идеально для непрерывной съемки, например для таймлапса или видео. Крышка крепится вместо стандартной крышки аккумуляторного отсека.