В комплект входит 3-контактное крепление для камеры, совместимое с различными моделями экшн-камер от DJI, Insta360 и GoPro, которое затем вставляется в любое из двух оснований. Одно из оснований оснащено резьбой 1/4"-20, в то время как два других имеют крепления с 2 зубцами для совместимости с различными штативами или палками для селфи. Магнитное соединение и кнопка быстрого отсоединения надежно удерживают камеру внутри выбранной вами подставки.