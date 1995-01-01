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Комплект креплений Ulanzi Go-Quick II Basic Set, для GoPro

  • Go-Quick II Basic Set, для GoPro
  • Go-Quick II Basic Set, для GoPro
  • Go-Quick II Basic Set, для GoPro
  • Go-Quick II Basic Set, для GoPro
  • Go-Quick II Basic Set, для GoPro
  • Go-Quick II Basic Set, для GoPro
  • Go-Quick II Basic Set, для GoPro
  • Go-Quick II Basic Set, для GoPro
  • Go-Quick II Basic Set, для GoPro
Код товара:УТ-00065581
Артикул:3009

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

В комплект входит 3-контактное крепление для камеры, совместимое с различными моделями экшн-камер от DJI, Insta360 и GoPro, которое затем вставляется в любое из двух оснований. Одно из оснований оснащено резьбой 1/4"-20, в то время как два других имеют крепления с 2 зубцами для совместимости с различными штативами или палками для селфи. Магнитное соединение и кнопка быстрого отсоединения надежно удерживают камеру внутри выбранной вами подставки.