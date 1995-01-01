Пружинная магнитная клипса Ulanzi Go-Quick II Backpack Strap Clip позволяет быстро и легко закрепить экшн-камеру на лямке рюкзака, а также на любой магнитящейся поверхности: на дверцах холодильника или автомобиля, чугунных оградах, стальных балках и так далее. Рельефные силиконовые подушечки на внутренней поверхности клипсы предотвращают соскальзывание камеры при активном движении. Клипса оснащена быстросъемным креплением Go-Quick II: чтобы снять камеру, нажмите кнопку и поверните площадку с камерой на 90°. После этого ее можно быстро переставить на штативы, моноподы и другие держатели с поддержкой Go-Quick II.

Совместимость: камеры GoPro HERO и другие экшн-камеры с гребешковым креплением

Материалы: АБС пластик, силикон, магниты

Размеры быстросъемной площадки: 60 х 32.3 х 33 мм

Размеры клипсы: 87 х 40 х 39.2 мм

Вес: 102 г