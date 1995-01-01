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Магнитная клипса Ulanzi Go-Quick II Backpack Strap Clip для экшн-камер

  • Go-Quick II Backpack Strap Clip для экшн-камер
  • Go-Quick II Backpack Strap Clip для экшн-камер
  • Go-Quick II Backpack Strap Clip для экшн-камер
  • Go-Quick II Backpack Strap Clip для экшн-камер
  • Go-Quick II Backpack Strap Clip для экшн-камер
  • Go-Quick II Backpack Strap Clip для экшн-камер
  • Go-Quick II Backpack Strap Clip для экшн-камер
  • Go-Quick II Backpack Strap Clip для экшн-камер
  • Go-Quick II Backpack Strap Clip для экшн-камер
  • Go-Quick II Backpack Strap Clip для экшн-камер
  • Go-Quick II Backpack Strap Clip для экшн-камер
  • Go-Quick II Backpack Strap Clip для экшн-камер
  • Go-Quick II Backpack Strap Clip для экшн-камер
  • Go-Quick II Backpack Strap Clip для экшн-камер
  • Go-Quick II Backpack Strap Clip для экшн-камер
Код товара:УТ-00084839
Артикул:3169

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Пружинная магнитная клипса Ulanzi Go-Quick II Backpack Strap Clip позволяет быстро и легко закрепить экшн-камеру на лямке рюкзака, а также на любой магнитящейся поверхности: на дверцах холодильника или автомобиля, чугунных оградах, стальных балках и так далее. Рельефные силиконовые подушечки на внутренней поверхности клипсы предотвращают соскальзывание камеры при активном движении. Клипса оснащена быстросъемным креплением Go-Quick II: чтобы снять камеру, нажмите кнопку и поверните площадку с камерой на 90°. После этого ее можно быстро переставить на штативы, моноподы и другие держатели с поддержкой Go-Quick II.

  • Совместимость: камеры GoPro HERO и другие экшн-камеры с гребешковым креплением
  • Материалы: АБС пластик, силикон, магниты
  • Размеры быстросъемной площадки: 60 х 32.3 х 33 мм
  • Размеры клипсы: 87 х 40 х 39.2 мм
  • Вес: 102 г