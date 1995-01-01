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Сумка Ulanzi F01 Camera Sling Bag, серая

  • F01 Camera Sling Bag, серая
  • F01 Camera Sling Bag, серая
  • F01 Camera Sling Bag, серая
  • F01 Camera Sling Bag, серая
  • F01 Camera Sling Bag, серая
  • F01 Camera Sling Bag, серая
  • F01 Camera Sling Bag, серая
  • F01 Camera Sling Bag, серая
  • F01 Camera Sling Bag, серая
  • F01 Camera Sling Bag, серая
  • F01 Camera Sling Bag, серая
  • F01 Camera Sling Bag, серая
  • F01 Camera Sling Bag, серая
  • F01 Camera Sling Bag, серая
  • F01 Camera Sling Bag, серая
  • F01 Camera Sling Bag, серая
  • F01 Camera Sling Bag, серая
  • F01 Camera Sling Bag, серая
  • F01 Camera Sling Bag, серая
  • F01 Camera Sling Bag, серая
  • F01 Camera Sling Bag, серая
  • F01 Camera Sling Bag, серая
  • F01 Camera Sling Bag, серая
Код товара:УТ-00079114
Артикул:B011

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Ulanzi F01 – компактная и легкая сумка для зеркальной или беззеркальной камеры с 1-2 объективами и мелкими аксессуарами (запасные аккумуляторы, зарядное устройство, кабели и так далее). Уплотненные стенки защищают технику от случайных ударов. Пространство в основном отделении можно организовать под ваши потребности с помощью гибкой перегородки на «липучках» велкро, внутри также есть 2 небольших кармана для мелочей. Верхний клапан тоже закрывается на велкро, это обеспечивает дополнительную безопасность в городе: такие липучки невозможно открыть бесшумно. Сзади предусмотрен плоский внешний карман, куда можно положить, например, телефон.

Сумку можно носить как на плече, так и через плечо, длина ремня регулируется в широких пределах. Внешний слой ткани обработан водоотталкивающей пропиткой, которая защитит при попадании под дождь.

Характеристики

  • Размеры внешние: 23 х 18 х 11 см
  • Размеры внутренние: около 3 л
  • Материалы: полиэстер
  • Вместимость: камера с 1-2 объективами + мелкие аксессуары
  • Вес: 235 г
  • Страна производства: Китай