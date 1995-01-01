Компактная и лёгкая тренога из пластика. Отлично подойдет для мобильных стабилизаторов и легковесного оборудования. Штатив оснащен креплением 1/4, что дает широкий выбор для используемых аксессуаров и оборудования. Миништатив легко собирается и разбирается, отличается устойчивостью. Его можно установить на любой поверхности. Отлично подойдет для записи блога и ведения трансляций.
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