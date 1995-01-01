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Мини-штатив Ulanzi MT-14 Extendable DesktopTripod

  • MT-14, Extendable DesktopTripod
  • MT-14, Extendable DesktopTripod
  • MT-14, Extendable DesktopTripod
  • MT-14, Extendable DesktopTripod
  • MT-14, Extendable DesktopTripod
  • MT-14, Extendable DesktopTripod
  • MT-14, Extendable DesktopTripod
Код товара:УТ-00053571
Артикул:2028

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Компактная и лёгкая тренога из пластика. Отлично подойдет для мобильных стабилизаторов и легковесного оборудования. Штатив оснащен креплением 1/4, что дает широкий выбор для используемых аксессуаров и оборудования. Миништатив легко собирается и разбирается, отличается устойчивостью. Его можно установить на любой поверхности. Отлично подойдет для записи блога и ведения трансляций.