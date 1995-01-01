Мини-штатив Ulanzi MT-14 Extendable DesktopTripod

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Код товара: УТ-00053571 Артикул: 2028 Код товара: УТ-00053571 Артикул: 2028 Максимальная высота, см 16 Безопасная нагрузка, кг 1 Минимальная высота 8 см Максимальная высота 16 см Материал пластик Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Максимальная высота, см 16 Безопасная нагрузка, кг 1 Характеристики Минимальная высота 8 см Максимальная высота 16 см Материал пластик Описание Компактная и лёгкая тренога из пластика. Отлично подойдет для мобильных стабилизаторов и легковесного оборудования. Штатив оснащен креплением 1/4, что дает широкий выбор для используемых аксессуаров и оборудования. Миништатив легко собирается и разбирается, отличается устойчивостью. Его можно установить на любой поверхности. Отлично подойдет для записи блога и ведения трансляций. Видео Наш обзор

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