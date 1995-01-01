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Октабокс Ulanzi DS60, 60 см, быстрораскладной, с сотами, Bowens

  • DS60, 60 см, быстрораскладной, с сотами, Bowens
  • DS60, 60 см, быстрораскладной, с сотами, Bowens
  • DS60, 60 см, быстрораскладной, с сотами, Bowens
  • DS60, 60 см, быстрораскладной, с сотами, Bowens
  • DS60, 60 см, быстрораскладной, с сотами, Bowens
  • DS60, 60 см, быстрораскладной, с сотами, Bowens
  • DS60, 60 см, быстрораскладной, с сотами, Bowens
  • DS60, 60 см, быстрораскладной, с сотами, Bowens
  • DS60, 60 см, быстрораскладной, с сотами, Bowens
  • DS60, 60 см, быстрораскладной, с сотами, Bowens
  • DS60, 60 см, быстрораскладной, с сотами, Bowens
  • DS60, 60 см, быстрораскладной, с сотами, Bowens
  • DS60, 60 см, быстрораскладной, с сотами, Bowens
  • DS60, 60 см, быстрораскладной, с сотами, Bowens
  • DS60, 60 см, быстрораскладной, с сотами, Bowens
  • DS60, 60 см, быстрораскладной, с сотами, Bowens
  • DS60, 60 см, быстрораскладной, с сотами, Bowens
Код товара:УТ-00079137
Артикул:L067

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Компактный быстрораскладной октабокс для осветителей с широко распространенным байонетным креплением Bowens. В собранном виде помещается в небольшой чехол, разбирается за несколько секунд. Белый тканевый диффузор у этой модели один, он крепится внутри на липучках. Поверх диффузора можно установить тканевые соты, которые ограничивают угол рассеивания света, что позволяет точнее управлять освещением: освещать нужный объект, не засвечивая при этом области, которые должны оставаться в тени. Корпус софтбокса выполнен из плотной нейлоновой ткани, натянутой на 8 спиц, внутри – металлизированный серебристый слой.

Софтбоксы значительно смягчают характер освещения, поэтому они часто используются в портретной фотосъемке, записи интервью, подкастов и так далее. Мягкий свет визуально разглаживает кожу, приглушая морщинки, складки в уголках губ и так далее. 8-угольные софтбоксы (октабоксы) очень популярны благодаря своему округлому световому пятну и красивым бликам в глазах модели.

  • Диаметр: 60 см
  • Глубина: 32 см
  • Размеры в сложенном виде: 53 х 15.5 х 5.3 см
  • Вес: 640 г
  • Комплектация: софтбокс, тканевый рассеиватель, тканевые соты, инструкция
  • Поставляется в картонной коробке.