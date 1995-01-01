Набор креплений Ulanzi CO78 Magic Arm Kit включает в себя клешневой зажим и шарнирный кронштейн типа Magic Arm. Специальная конструкция зажима с поворотными площадками обеспечивает надежную фиксацию как на трубах круглого профиля (велорули, штативные ноги, перекладины, ветки и так далее), так и на плоских поверхностях (столешницы, полки). Резиновые накладки дают хорошее сцепление с поверхностью, не оставляя на ней царапин. На зажиме расположено несколько резьбовых гнезд 1/4" (часть из них с отверстиями под боковые шпильки в стиле Arri), а также холодный башмак для аксессуаров.

В комплекте C083 идет съемный кронштейн длиной 38.5 см с тремя шарнирными сочленениями, благодаря которым можно свободно настраивать положение установленного оборудования. Каждый узел снабжен отдельной рукояткой-фиксатором. Тип крепления: винт 1/4" с боковыми подпружиненными шпильками.

Комплект Ulanzi CO78 Magic Arm Kit можно использовать для монтажа легких фотокамер, смартфонов (адаптер для смартфона продается отдельно), осветителей, экшн- и VR камер, накамерных мониторов и других аксессуаров.