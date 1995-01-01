Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Сумка Ulanzi BP15 Transparent Storage Bag, размер L (2.6 л)

  • BP15 Transparent Storage Bag, размер L (2.6 л)
  • BP15 Transparent Storage Bag, размер L (2.6 л)
  • BP15 Transparent Storage Bag, размер L (2.6 л)
  • BP15 Transparent Storage Bag, размер L (2.6 л)
  • BP15 Transparent Storage Bag, размер L (2.6 л)
  • BP15 Transparent Storage Bag, размер L (2.6 л)
  • BP15 Transparent Storage Bag, размер L (2.6 л)
  • BP15 Transparent Storage Bag, размер L (2.6 л)
  • BP15 Transparent Storage Bag, размер L (2.6 л)
  • BP15 Transparent Storage Bag, размер L (2.6 л)
  • BP15 Transparent Storage Bag, размер L (2.6 л)
  • BP15 Transparent Storage Bag, размер L (2.6 л)
  • BP15 Transparent Storage Bag, размер L (2.6 л)
  • BP15 Transparent Storage Bag, размер L (2.6 л)
  • BP15 Transparent Storage Bag, размер L (2.6 л)
Код товара:УТ-00087776
Артикул:B170

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Сумка Ulanzi BP15 Transparent Storage Bag L – разумное решение для организации аксессуаров и повседневных вещей. Может использоваться в качестве косметички, может – в качестве технички (зарядные устройства, батареи, карты памяти, кабели). Внутреннее пространство можно разделить на 3 отсека с помощью 2 панелей на липучках со встроенными органайзерами для различных мелочей. Полупрозрачные стенки из ТПУ позволяют понять, что находится внутри, не открывая сумку. Благодаря 2 молниям сумка раскрывается достаточно широко для удобного доступа ко всему содержимому.

Сумка является частично водонепроницаемой (защита от брызг). Ее можно носить в руках и вешать на крючки за широкие ручки, а пластиковое кольцо на боку сумки позволяет пристегнуть ее к чему-либо с помощью карабина (не входит в комплект).

Характеристики

  • Размеры внешние: 23.5 х 15 х 9 см
  • Размеры внутренние: 2.6 л
  • Материалы: полиэстер + термополиуретан (ТПУ)
  • Вместимость: аксессуары, электроника, кабели
  • Вес: 247 г