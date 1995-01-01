Сумка Ulanzi BP15 Transparent Storage Bag L – разумное решение для организации аксессуаров и повседневных вещей. Может использоваться в качестве косметички, может – в качестве технички (зарядные устройства, батареи, карты памяти, кабели). Внутреннее пространство можно разделить на 3 отсека с помощью 2 панелей на липучках со встроенными органайзерами для различных мелочей. Полупрозрачные стенки из ТПУ позволяют понять, что находится внутри, не открывая сумку. Благодаря 2 молниям сумка раскрывается достаточно широко для удобного доступа ко всему содержимому.

Сумка является частично водонепроницаемой (защита от брызг). Ее можно носить в руках и вешать на крючки за широкие ручки, а пластиковое кольцо на боку сумки позволяет пристегнуть ее к чему-либо с помощью карабина (не входит в комплект).

Характеристики