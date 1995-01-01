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Октабокс Ulanzi AS-L30 Mini, 30 см, сферический, mini Bowens

  • AS-L30 Mini, 30 см, сферический, mini Bowens
  • AS-L30 Mini, 30 см, сферический, mini Bowens
  • AS-L30 Mini, 30 см, сферический, mini Bowens
  • AS-L30 Mini, 30 см, сферический, mini Bowens
  • AS-L30 Mini, 30 см, сферический, mini Bowens
  • AS-L30 Mini, 30 см, сферический, mini Bowens
  • AS-L30 Mini, 30 см, сферический, mini Bowens
  • AS-L30 Mini, 30 см, сферический, mini Bowens
  • AS-L30 Mini, 30 см, сферический, mini Bowens
Код товара:УТ-00096574
Артикул:L081GBB1 (-)

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Эффективный светоформирующий сферический софтбокс Ulanzi AS-L30 Mini для создания мягкого освещения, даже в небольших помещениях. Обеспечивает исключительную универсальность при работе в небольших помещениях, а благодаря сферической форме создают мягкий и равномерный свет во всех направлениях. Они отлично подходят для проведения прямых эфиров, видеозаписи и кинопроизводства.

Особенности:

  • Идеально подходит для фонарей COB : крепление Mini Bowens идеально подходит для широкого спектра фонарей от Ulanzi
  • Складная конструкция : Создан для съемки на ходу, весит всего 220 г в складном исполнении
  • Быстрая установка и сборка : нажмите, чтобы установить или собрать за несколько секунд
  • Всенаправленный мягкий свет : конструкция фонаря обеспечивает мягкий всенаправленный свет для больших площадей

Характеристики:

  • Размеры: 10,5 х 39 см
  • Размер в сложенном виде: 39 см
  • Диаметр: 30 см
  • Глубина: 25 см
  • Вес нетто: 220 гр
  • Крепление: Mini Bowens