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Кабель Ugreen US286, USB-C - USB-C, 60 Вт, 3A, 2 м, черный

  • US286, USB-C - USB-C, 60 Вт, 3A, 2 м, черный
  • US286, USB-C - USB-C, 60 Вт, 3A, 2 м, черный
  • US286, USB-C - USB-C, 60 Вт, 3A, 2 м, черный
  • US286, USB-C - USB-C, 60 Вт, 3A, 2 м, черный
  • US286, USB-C - USB-C, 60 Вт, 3A, 2 м, черный
  • US286, USB-C - USB-C, 60 Вт, 3A, 2 м, черный
  • US286, USB-C - USB-C, 60 Вт, 3A, 2 м, черный
  • US286, USB-C - USB-C, 60 Вт, 3A, 2 м, черный
  • US286, USB-C - USB-C, 60 Вт, 3A, 2 м, черный
Код товара:УТ-00096445
Артикул:UGR-10306-BK

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Кабель Ugreen US286 обеспечивает быструю зарядку 60 Вт и высокоскоростную передачу данных до 480 Мбит/с. Имеет широкую совместимость с устройствами, оснащёнными разъёмом USB Type-C. Длинна кабеля: 2 м.

Высокоскоростная передача данных
Кабель обеспечивает высокую скорость передачи данных до 480 Мбит/с. Файлы размером 1 Гб будут переданы за 25 секунд. Кабель не поддерживает видео и аудио выход

Быстрая зарядка 60 Вт
Кабель поддерживает быструю зарядку ноутбуков или смартфонов с USB-C при максимальном токе 3 А и максимальной мощностью 60 Вт. Кабель гарантирует надёжную проводимость и зарядку, защищая Ваши мобильные телефоны от повреждений из-за чрезмерного тока

Широкая совместимость
Двусторонние разъёмы USB Type-C удобны для передачи данных между устройствами. Кабель совместим с ноутбуками, планшетами, смартфонами, оснащёнными разъёмом USB Type-C

Характеристики:

  • Интерфейс подключения: USB Type-C / USB Type-C
  • Максимальная мощность: 60 Вт
  • Скорость: USB 2.0 до 480 Мбит/с
  • Быстрая зарядка: 3 А
  • Материал: ПВХ