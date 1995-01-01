Кабель Ugreen US286, USB-C - USB-C, 60 Вт, 3A, 2 м, черный
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Характеристики
Описание
Кабель Ugreen US286 обеспечивает быструю зарядку 60 Вт и высокоскоростную передачу данных до 480 Мбит/с. Имеет широкую совместимость с устройствами, оснащёнными разъёмом USB Type-C. Длинна кабеля: 2 м.
Высокоскоростная передача данных
Кабель обеспечивает высокую скорость передачи данных до 480 Мбит/с. Файлы размером 1 Гб будут переданы за 25 секунд. Кабель не поддерживает видео и аудио выход
Быстрая зарядка 60 Вт
Кабель поддерживает быструю зарядку ноутбуков или смартфонов с USB-C при максимальном токе 3 А и максимальной мощностью 60 Вт. Кабель гарантирует надёжную проводимость и зарядку, защищая Ваши мобильные телефоны от повреждений из-за чрезмерного тока
Широкая совместимость
Двусторонние разъёмы USB Type-C удобны для передачи данных между устройствами. Кабель совместим с ноутбуками, планшетами, смартфонами, оснащёнными разъёмом USB Type-C
Характеристики:
- Интерфейс подключения: USB Type-C / USB Type-C
- Максимальная мощность: 60 Вт
- Скорость: USB 2.0 до 480 Мбит/с
- Быстрая зарядка: 3 А
- Материал: ПВХ