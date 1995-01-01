Кабель Ugreen US286 обеспечивает быструю зарядку 60 Вт и высокоскоростную передачу данных до 480 Мбит/с. Имеет широкую совместимость с устройствами, оснащёнными разъёмом USB Type-C. Длинна кабеля: 2 м.

Высокоскоростная передача данных

Кабель обеспечивает высокую скорость передачи данных до 480 Мбит/с. Файлы размером 1 Гб будут переданы за 25 секунд. Кабель не поддерживает видео и аудио выход

Быстрая зарядка 60 Вт

Кабель поддерживает быструю зарядку ноутбуков или смартфонов с USB-C при максимальном токе 3 А и максимальной мощностью 60 Вт. Кабель гарантирует надёжную проводимость и зарядку, защищая Ваши мобильные телефоны от повреждений из-за чрезмерного тока

Широкая совместимость

Двусторонние разъёмы USB Type-C удобны для передачи данных между устройствами. Кабель совместим с ноутбуками, планшетами, смартфонами, оснащёнными разъёмом USB Type-C

Характеристики: