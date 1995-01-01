Кабель Ugreen L502 USB-C - USB-C с поддержкой PD Fast Charging. Кабель обеспечивает быструю зарядку мощностью до 100 Вт благодаря поддержке технологии Power Delivery (PD) и максимальному току 5 А, что позволяет эффективно заряжать современные смартфоны, планшеты и ноутбуки с разъемом USB-C. Длинна кабеля: 1 м.

Нейлоновая плетеная оплетка корпуса обеспечивает повышенную износостойкость и защиту от механических повреждений, значительно продлевая срок службы кабеля. Кабель удобно использовать в автомобиле, с портативными зарядными устройствами или в условиях ограниченного пространства.

Кабель обладает универсальной совместимостью и работает с устройствами Apple MacBook, Samsung Galaxy, Huawei, Xiaomi, Nintendo Switch и другими гаджетами, оснащенными USB-C. Надежные контакты и защита от перегрева обеспечивают стабильную передачу тока и данных, гарантируя безопасность при использовании.

Характеристики: