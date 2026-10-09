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Карта памяти Transcend CFexpress Type B 256GB CFE820 (R1700/W1300) (состояние 5) (б/у)

Код товара:УТ-00097999
Артикул:б/у-Н1 К 2026-10-09/3

Товар не найден

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Описание

Transcend CFexpress Type B 256GB CFE820 (R1700/W1300) (состояние 5)
УТ-00097776

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: ; незначительные следы использования.;
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.