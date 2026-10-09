Карта памяти Transcend CFexpress Type B 256GB CFE820 (R1700/W1300) (состояние 5) (б/у)



Код товара: УТ-00097999 Артикул: б/у-Н1 К 2026-10-09/3 Код товара: УТ-00097999 Артикул: б/у-Н1 К 2026-10-09/3 Transcend CFexpress Type B 256GB CFE820 (R1700/W1300) (состояние 5)

УТ-00097776 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: ; незначительные следы использования.;

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Описание Transcend CFexpress Type B 256GB CFE820 (R1700/W1300) (состояние 5)

УТ-00097776 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: ; незначительные следы использования.;

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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