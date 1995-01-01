Объектив Tokina SZ 300mm f/7.1 PRO Reflex MF CF для Sony E
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Характеристики
Описание
Катадиоптрический (зеркально-линзовый) объектив для камер формата APS-C. Очень компактный и легкий для своего фокусного расстояния, что удобно для съемки в путешествиях и туристических походах, а также просто для ношения в течение дня. Невысокая цена делает его доступным для широкого круга любителей, которые хотят попробовать съемку на сверхдлиннофокусные объективы. Оптическая схема оптимизирована для подавления хроматических аберраций, переотражений и бликов, а длинный ход фокусировочного кольца (270°) обеспечивает точность наведения на резкость.
Особенностью зеркально-линзовых объективов является «бубличное» боке: расфокусированные блики отображаются не как круги, а как узкие кольца, что можно использовать в художественных целях. Вторым моментом, который можно использовать, является сильное сжатие перспективы: благодаря большому фокусному расстоянию объекты, расположенные вдали, отображаются значительно крупнее по отношению к объектам на переднем плане. Это позволяет, к примеру, увеличить луну или солнце в пейзажной фотографии.
Малая минимальная дистанция фокусировки (92 см) позволяет использовать объектив для съемки крупным планом (увеличение 1:2.5). К примеру, можно создавать впечатляющие портреты небольших животных или макроснимки цветов и насекомых.
Объектив полностью мануальный, фокусировка осуществляет только вручную. Если на зеркальных камерах это было бы довольно проблематично, то в современных беззеркальных камерах это не составляет большого труда благодаря яркому электронному видоискателю и функциям-ассистентам, таким как фокус-пикинг и увеличение выбранной области. Диафрагма фиксированная – f/7.1. На большинстве камер вы сможете использовать режим «приоритет диафрагмы», а если он недоступен – ручной режим экспозиции (М).
SZ 300mm f/7.1 PRO входит в линейку зеркально-линзовых объективов Tokina. Кроме него в ней выпускаются такие модели как
- SZX Super Tele 400mm F8 Reflex MF
- SZ Super Tele 500mm F8 Reflex MF
- SZ 600mm PRO Reflex F8 MF CF
- SZ 900mm PRO Reflex F11 MF CF
Эти объективы хорошо подходят для таких сюжетов как съемка птиц и дикой природы, съемка самолетов, пейзажная съемка, уличная фотография и так далее.