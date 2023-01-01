Описание

Оптические характеристики

Выдающиеся оптические характеристики объектива достигаются благодаря использованию двух асферических стеклянных элементов и двух элементов со сверхнизкой дисперсией, которые минимизируют искажения и исправляют сферические аберрации и астигматизм по всей области изображения. Особенное внимание инженеры уделили проблеме падения освещенности по краям на всех фокусных расстояниях. Антибликовое многослойное просветление улучшает светопропускание и сводит к минимуму отражения, а водоотталкивающее покрытие облегчает уход за передней линзой объектива.

Качество сборки и дизайн

Tokina традиционно включает в конструкцию множество металлических элементов, что, возможно, и увеличивает вес, однако наряду с высоким качеством сборки обеспечивает длительное использование объектива даже в сложных условиях съёмки. Дизайн объективов серии atx-i разработан в соответствии с внешним видом современных зеркальных фотокамер.

Механика и электроника

При разработке объектива большое внимание было уделено кольцам зума и фокусировки, которые имеют удобный размер с приятным инерционным ходом без люфта. Объектив оснащён механизмом «Focus Clutch», что позволяет быстро переключать режимы между автоматическим и ручным путём сдвига кольца фокусировки. Благодаря внутреннему типу фокусировки и трансфокации длина объектива не меняется при фокусировке и зуме.

Для фотографии

Сверхширокоугольный диапазон фокусных расстояний 11-16 мм и постоянная максимальная диафрагма f/2.8 делает этот объектив незаменимым инструментом для съёмки пейзажей, архитектуры (и особенно интерьеров), групповых снимков и астрофотографии.

Для создания видеоконтента

Tokina atx-i 11-16mm F2.8 CF разработан для видеооператоров и кинематографистов, которые профессионально снимают фото и видео. Для таких пользователей объектив обладает следующими преимуществами: