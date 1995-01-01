Механический привод Follow Focus упрощает ручную фокусировку, диафрагмирование или трансфокацию. Компактный и легкий (120 г), устанавливается на 15-мм направляющий стержень (стержень длиной 10 см в комплекте), стыкуется со стандартными зубчатыми колесами с шагом М0.8. Если ваш объектив не оснащен такими колесами, в комплекте идет универсальная полоска. Благодаря жидкостному демпфированию диск вращается с приятным сопротивлением, а резиновое покрытие обеспечивает удобный захват. Также имеются ввинчивающиеся жесткие ограничители вращения (точки А и B). Белый диск, на котором можно ставить отметки маркером, является съемным: он удерживается на магнитах и может быть быстро заменен на другой такой же – например, при смене объективов.

При использовании на плечевых упорах и других ригах к приводу можно подключить механический тросик («кнут») для дистанционного управления (продаются отдельно).

Прибор поставляется в удобном и компактном кейсе.

Материалы: композитный материал

Размеры: 105 х 94.5 х 63 мм

Вес нетто: 160 г

Размеры кейса: 159 х 98 х 74 мм

Комплектация