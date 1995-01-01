Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Фоллоу-фокус Tilta Pocket Follow Focus, механический

  • Pocket Follow Focus, механический
  • Pocket Follow Focus, механический
  • Pocket Follow Focus, механический
  • Pocket Follow Focus, механический
  • Pocket Follow Focus, механический
  • Pocket Follow Focus, механический
  • Pocket Follow Focus, механический
  • Pocket Follow Focus, механический
  • Pocket Follow Focus, механический
  • Pocket Follow Focus, механический
  • Pocket Follow Focus, механический
  • Pocket Follow Focus, механический
  • Pocket Follow Focus, механический
Код товара:УТ-00078596
Артикул:FF-T07

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Механический привод Follow Focus упрощает ручную фокусировку, диафрагмирование или трансфокацию. Компактный и легкий (120 г), устанавливается на 15-мм направляющий стержень (стержень длиной 10 см в комплекте), стыкуется со стандартными зубчатыми колесами с шагом М0.8. Если ваш объектив не оснащен такими колесами, в комплекте идет универсальная полоска. Благодаря жидкостному демпфированию диск вращается с приятным сопротивлением, а резиновое покрытие обеспечивает удобный захват. Также имеются ввинчивающиеся жесткие ограничители вращения (точки А и B). Белый диск, на котором можно ставить отметки маркером, является съемным: он удерживается на магнитах и может быть быстро заменен на другой такой же – например, при смене объективов.

При использовании на плечевых упорах и других ригах к приводу можно подключить механический тросик («кнут») для дистанционного управления (продаются отдельно).

Прибор поставляется в удобном и компактном кейсе.

  • Материалы: композитный материал
  • Размеры: 105 х 94.5 х 63 мм
  • Вес нетто: 160 г
  • Размеры кейса: 159 х 98 х 74 мм

Комплектация

  • Фоллоу-фокус
  • Алюминиевая 15-мм направляющая 10 см
  • Держатель для направляющей (на клетку)
  • Универсальное зубчатое колесо
  • Шестигранные ключи, 2 шт.