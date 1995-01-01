Фоллоу-фокус Tilta Pocket Follow Focus, механический
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Характеристики
Описание
Механический привод Follow Focus упрощает ручную фокусировку, диафрагмирование или трансфокацию. Компактный и легкий (120 г), устанавливается на 15-мм направляющий стержень (стержень длиной 10 см в комплекте), стыкуется со стандартными зубчатыми колесами с шагом М0.8. Если ваш объектив не оснащен такими колесами, в комплекте идет универсальная полоска. Благодаря жидкостному демпфированию диск вращается с приятным сопротивлением, а резиновое покрытие обеспечивает удобный захват. Также имеются ввинчивающиеся жесткие ограничители вращения (точки А и B). Белый диск, на котором можно ставить отметки маркером, является съемным: он удерживается на магнитах и может быть быстро заменен на другой такой же – например, при смене объективов.
При использовании на плечевых упорах и других ригах к приводу можно подключить механический тросик («кнут») для дистанционного управления (продаются отдельно).
Прибор поставляется в удобном и компактном кейсе.
- Материалы: композитный материал
- Размеры: 105 х 94.5 х 63 мм
- Вес нетто: 160 г
- Размеры кейса: 159 х 98 х 74 мм
Комплектация
- Фоллоу-фокус
- Алюминиевая 15-мм направляющая 10 см
- Держатель для направляющей (на клетку)
- Универсальное зубчатое колесо
- Шестигранные ключи, 2 шт.