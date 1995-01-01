Рукоятки Tilta Universal Pro Hand Grip System для рига, 15/19 мм
Код товара : УТ-00074217
Артикул : UH-T04
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Высокопрочные передние рукоятки для использования камеры с плечевым упором. Данная модель работает как с 15-мм LWS направляющими, так и с 19-мм студийными стержнями. Быстрое крепление на направляющие: кронштейн не нужно заводить на стержни с торца, вместо этого просто накиньте его снизу вверх и затяните с помощью нижнего винта: не нужно снимать уже установленные аксессуары вроде компендиума или поддержки для объектива. Рукоятки свободно регулируются по наклону. При необходимости вы можете увеличить их вылет с помощью кронштейнов Rosette Extender Arm (продаются отдельно).
Конструкция очень прочная и надежная, на сами рукоятки установлены накладки из плотного поролона, который улучшает захват и греет руки при съемке в холодную погоду.
- Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь
- Вес: 1180 г