Описание

Tilta Nucleus Nano II – это 4-канальная система дистанционного управления фокусом, зумом, диафрагмой объектива, а также VND светофильтром компендиума Mirage. Система поддерживает одновременную работу с 4 моторами: 2 из них могут контролироваться с помощью ручного блока Hand Wheel, и еще 2 – с помощью рукоятки Control Handle. Вы можете установить первый блок на рукоятку, чтобы дать возможность одному человеку управлять всем, или использовать их раздельно: к примеру, рукоятка Control Handle будет у оператора, а Hand Wheel – у его ассистента, фокус-пулера. Рукоятки управления также совместимы с моторами Nucleus Nano первого поколения, с моторами Nucleus-M и DJI Focus Motor, а также могут управлять определенными настройками камер и стабилизаторов DJI RS2, RS3 Pro и RS 4 серии.

Моторы устанавливаются на стандартные 15-мм LWS направляющие. Каждый мотор оснащен стандартным зубчатым колесом с шагом зубьев 0.8. В комплекте идет универсальный зубчатый адаптер для объективов, не оснащенных зубчатыми кольцами. Моторы Nucleus Nano II поддерживают как автоматическую калибровку (для объективов с жесткими ограничителями вращения колец), так и ручную – для объективов со свободным вращением колец. Вы также в любой момент можете задать жесткое ограничение дистанций (точки А и В) или сохранить в память до 10 отметок (Marks) – при достижении каждой отметки блок будет слегка вибрировать, при этом общий диапазон вращения останется свободным.

Моторы Nucleus Nano II работают с внешним питанием от разъема USB Type C, поддерживается напряжение от 7.4 до 16.8 Вольт. Несколько моторов можно последовательно подключить к одному источнику питания. С помощью опциональных кабелей вы можете подключить один из моторов к вашей камере для дистанционного старта, остановки видеозаписи, а также изменения других параметров (количество настраиваемых параметров зависит от конкретной модели камеры). Поскольку моторы Tilta Nucleus Nano II используют бесщеточные (бесколлекторные) двигатели, вы можете регулировать их крутящий момент через меню (5 степеней), к тому же система обладает высокой износостойкостью, длительным сроком службы.

Диск управления Hand Wheel – это основной элемент для дистанционного управления моторами. Он оснащен большим сенсорным экраном, который делает настройку системы максимально простой и понятной. С помощью смахиваний вправо и влево вы переключаетесь между несколькими экранами меню: в частности, на вспомогательных экранах вы можете увидеть такую информацию как текущая дистанция фокусировки, фокусное расстояние, значение диафрагмы, ISO, выдержка, баланс белого, разрешение и частота кадров и даже текущий битрейт камеры. Эти параметры будут доступны при подключении к камере по кабелю (кабель управления продается отдельно), часть из них можно будет изменять прямо через меню Hand Wheel (в зависимости от модели камеры). Сенсорное управление можно заблокировать во избежание случайных нажатий во время съемки. Управление моторами осуществляется с помощью большого диска и бокового рычажка. Как правило, диск используется для фокусировки, а рычажок – для зума или других параметров, однако их функции всегда можно перенастроить под ваши задачи. Чувствительность управления настраивается. Диск управления Hand Wheel также используется для обновления прошивки: как своей собственной, так и прошивки моторов. Диск работает от встроенного литий-ионного аккумулятора, который обеспечивает до 20 часов работы и заряжается через USB-C порт.

Рукоятка Control Handle может одновременно управлять двумя другими моторами: для этого на ней расположен передний диск (под указательный палец) и джойстик. Сбоку на рукоятке расположено крепление типа планки НАТО с контактной группой для подключения диска Hand Wheel, а сверху – холодный башмак и гнездо 1/4" с боковыми отверстиями для установки рукоятки на дополнительные кронштейны и использовании в составе рига. На передней панели располагается небольшой ЖК-экран, с помощью которого можно перемещаться по меню настроек. Для питания рукоятки вам потребуется аккумулятор Sony NP-F550 или его аналог.

Рукоятка Power Handle не предназначена для управления, однако она может использоваться для питания моторов Nucleus Nano II и / или самой камеры, для этого на ней расположены выходы USB-C и DC Out (ко второму можно подключить каплер). Внутрь рукоятки устанавливается батарея Sony NP-F550 или ее аналог. Сбоку на рукоятке также расположена планка НАТО с контактной группой, на которую можно установить диск Hand Wheel. Причем планку НАТО можно поставить как с правой, так и с левой стороны, питание будет работать.

Моторы Nucleus Nano II также могут работать с ручным блоком Nucleus-M FIZ Unit и с рукоятками рига Advanced Ring Grip, а рукоятки Nano II Hand Wheel и Control Handle – с моторами Nucleus-M и DJI Focus Motor, а также со стабилизаторами DJI RS2, RS3 Pro и RS 4 серии (для стабилизаторов требуется приобрести отдельный ресивер дистанционного управления). Таким образом оператор может свободно вращать камерой, когда она установлена на кране, автомобильном креплении или коптере.

Система Tilta Nucleus Nano II поставляется в нескольких вариантах комплектации. Отдельные элементы также можно приобрести отдельно.

В комплект Control Handle Kit (WLC-T05-K2) входит следующее:

Диск управления Nucleus Nano II Hand Wheel Controller - 1 шт.

Рукоятка управления Nucleus Nano II Control Handle - 1 шт.

Моторы Nucleus Nano II Motor - 2 шт.

Кабель питания USB-C Power Cable 30 см - 2 шт.

Кабель питания P-Tap to USB-C Power Cable 50 см - 1 шт.

Батарейная площадка Tilta F970 Battery Plate V2 - 1 шт.

Держатель направляющей 15mm Rod Holder на 2 винта 1/4"

15-мм направляющая Aluminum Rod, длина 15 см - 2 шт.

Зубчатый адаптер для объектива Photographic Lens Follow Focus Gear Ring - 2 шт.

Кронштейн Tilta Accessory Mounting Bracket (1/4"-20 with Locating Pins) - 1 шт.

Шестигранный ключ - 1 шт.

Чехол Advanced Soft Carrying Case for Nucleus Nano II

Резиновая поддержка направляющей Tilta Rubber Rod Support

Документация

Батарейная площадка Tilta F970 Battery Plate позволяет питать моторы и другие аксессуары от батареи типа NP-F.

Кабель питания P-Tap to USB-C Power Cable позволяет питать моторы от аккумулятора V-Mount или Gold Mount с выходом P-Tap (он же D-Tap).