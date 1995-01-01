Tilta Nucleus-M II – это 4-канальная система для дистанционного ручного управления фокусом, зумом, диафрагмой и переменным ND фильтром объектива. В Ultimate Kit входит две рукоятки (правая и левая), FIZ модуль, 2 мотора и различные аксессуары для их монтажа. Обратите внимание: в комплект не входит питание. Для всех рукояток управления необходимы аккумуляторы типа Sony NP-F550, а для моторов – 1 внешний источник с выходом D-Tap (или P-Tap) 14.8 Вольт, второй мотор последовательно подключается к первому. Также в комплект входит пластиковый противоударный и водонепроницаемый кейс для всего комплекта.

Комплект беспроводного управления Tilta Nucleus-M II будет особенно актуален при установке камеры на стабилизирующие подвесы, автомобильные крепления, краны, аэроплатформы (квадро- / гекса- / октакоптеры). Дальность действия составляет до 300 метров (при условии прямой линии видимости, без помех), при этом мощность радиосигнала можно понизить (высокая / средняя / низкая) для экономии энергии. Моторы устанавливаются на 15-мм или 19-мм направляющие стержни, при этом накидной способ крепления позволяет не снимать остальные аксессуары, уже установленные на направляющие.

Основные отличия от Nucleus-M первого поколения:

Подключение до 4 моторов вместо 3

Новый электронный диск маркировки дистанций фокусировки (с индикацией глубины резкости)

Регулируемое сопротивление диска фокусировки на FIZ модуле

Диск фокусировки может устанавливаться с обеих сторон FIZ модуля (под правую или левую руку)

Модуль управления зумом перекидывается между правой и левой рукояткой

Более мощные моторы с сокращенной до 0.02с задержкой реагирования

Отметки дистанций, профили объектива сохраняются в памяти (до 128 объективов)

Дистанционное управление совместимыми камерами (ISO, ББ, старт / остановка записи)

Совместимость с моторами DJI (через стабилизатор), а также с моторами Tilta Nucleus M и Nano II

Поддержка зубчатых колес 0.8 Mod (установлены по умолчанию) и 0.5 Mod

Наибольшие изменения получил FIZ (Focus - Iris - Zoom) модуль. Он получил большой сенсорный экран с диагональю 2.4" для удобства настройки, а также новый съемный диск с электронными маркировками и индикацией глубины резкости – для более точного контроля за фокусом. Маркировки А / B также отображаются на электронном дисплее, теперь они сохраняются при смене питания, как и другие настройки объектива, всего в памяти можно хранить до 128 профилей разной оптики. Через мобильное приложение можно загрузить готовые профили, которые можно будет затем настроить под себя. При желании вы можете снять электронный диск и пользоваться классическими белыми кольцами, промаркированными вручную (в комплекте идет 5 таких колец, их также можно приобрести отдельно). Модуль теперь может управлять 4 моторами одновременно (фокус, диафрагма, зум и варио-ND фильтр), а фокусировочное колесо можно поставить с любой стороны, как под правую, так и под левую руку. Сопротивление колеса теперь регулируется. FIZ модуль можно подключить к совместимым камерам по Bluetooth для дистанционного управления ISO, балансом белого, а также для запуска и остановки записи. Кроме того, доступно управление по кабелю, подключенному к одному из моторов (кабель необходимо приобрести отдельно). Вместо аккумуляторов типа 18650 теперь применяются батареи типа NP-F550.

Моторы также получили серьезное обновление: во-первых, они стали мощнее, при подаче стандартного напряжения 14.8 Вольт крутящий момент возрос с 0.39 до 0.48 Нм (0.13 Нм у моторов Nano II). Моторы стали компактнее, а зубчатое колесо теперь может крепиться с любой стороны корпуса (вероятно, это сделано для тесных конфигураций, когда у объектива два кольца располагаются очень близко друг к другу). Скорость отклика стала лучше: всего 0.02 мс, моторы стали поддерживать как очень медленное, так и очень быстрое вращение. Зубчатое колесо теперь можно заменить со стандартного Mod 0.8 на менее распространенное Mod 0.5, если вам попался редкий объектив. ЖК экраны и светодиодные индикаторы на моторах можно полностью выключить, если их свет мешает работе. Для питания моторов вам потребуется внешний источник с разъемом D-Tap / P-Tap – это может быть батарея типа V-Mount или Gold Mount, батарейная площадка или что-нибудь еще. Второй и следующие моторы подключаются последовательно, друг за другом.

Если FIZ модулем удобно пользоваться, когда за фокусировку отвечает фокус-пуллер, или когда камера, к примеру, стоит на кране, то пара рукояток пригодится для сценариев, когда оператор работает без ассистента. Благодаря адаптерам на стандартные «розетки» Arri рукоятки можно с легкостью установить на риги с плечевым упором, а также на клетки – в качестве боковых или верхних ручек. На каждой рукоятке имеется по одному встроенному диску управления, а также предусмотрен небольшой боковой модуль с качалкой, управляющей третьим мотором (при его наличии). Этот модуль можно закрепить как на правой, так и на левой ручке (раньше он был встроен в правую). Вместо аккумуляторов типа 18650 теперь используются батареи NP-F550 (по 1 шт. на рукоятку), которые обеспечивают более длительное время работы. В остальном рукоятки изменились не сильно. Как и прежде, чувствительность к вращению дисков настраивается, и можно задать A-B точки.

Комплектация