Описание

В данный комплект входит только 1 мотор Follow Focus системы Nucleus-M и кабель питания, которым его можно последовательно подключить к другому мотору Nucleus-M, уже установленному на камеру.

Tilta Nucleus-M – это 3-канальная система для дистанционного ручного управления фокусом, зумом и/или диафрагмой объектива. Система поддерживает одновременную работу с 3 моторами: просто настройте ручной блок управления или беспроводные рукоятки на один канал с соответствующим мотором, и они готовы к работе. Дальность действия составляет до 300 метров (при условии прямой линии видимости, без помех), при этом мощность радиосигнала можно понизить (высокая / средняя / низкая) для экономии энергии. Моторы устанавливаются на 15-мм или 19-мм направляющие стержни, при этом накидной способ крепления позволяет не снимать остальные аксессуары, уже установленные на направляющие.

Каждый мотор оснащен стандартным зубчатым колесом с 35 зубьями (шаг 0.8). В комплекте идет универсальный зубчатый адаптер для объективов, не оснащенных зубчатыми кольцами. Моторы Nucleus-M поддерживают как автоматическую калибровку (для объективов с жесткими ограничителями вращения колец), так и ручную – для объективов со свободным вращением колец. Вы также в любой момент можете задать жесткое ограничение диапазона дистанций (точки А и В) или сохранить в память до 10 отметок (Marks) – при достижении каждой отметки блок будет слегка вибрировать, при этом общий диапазон вращения останется свободным.

Моторы Nucleus-M могут работать как с ручным блоком FIZ, так и с двумя боковыми рукоятками – используйте тот способ, который вы считаете наиболее удобным. При одновременном подключении и FIZ блока, и рукояток преимущество будет у FIZ блока, но двойным нажатием кнопки Fn управление будет передано на рукоятки. Рукоятки наиболее удобны, когда управление ведется самим оператором, а FIZ блок, наверно, будет удобнее для фокус-пулера. С помощью различных переходников рукоятки также можно объединить в различные сборки с плечевыми упорами, внешним монитором и ресивером видеосигнала, с электронным стабилизатором и так далее.

Как ручной блок управления, так и рукоятки можно подключить к 3 моторам одновременно: на FIZ блоке по умолчанию большая рукоятка отвечает за фокусировку, небольшой красный диск сбоку – за диафрагму, а джойстик на боковой панели – за зум. На рукоятках имеется передний диск (под указательный палец), который наиболее удобно настроить для управления фокусом или диафрагмой, а дальше управление немного отличается: на правой рукоятке имеется джойстик для управления зумом, на левой рукоятке джойстика нет. Соответственно, правая рукоятка может управлять 2 моторами, левая только одним, а суммарно – всеми тремя. Чувствительность (ход вращения) переднего диска на рукоятках можно настроить в пределах 310° / 180° / 85°: в первом случае вы получите очень плавное, но довольно медленное вращение, в последнем – наиболее острое управление.

Моторы работают с внешним питанием от разъема D-Tap, поддерживается напряжение от 7.2 до 24 Вольт, крутящий момент мотора при подаче 14.8В составляет 2.5 Нм. Несколько моторов можно последовательно подключить к одному источнику питания.

Для питания FIZ блока и боковых рукояток требуются литий-ионные элементы питания типа 18650, которые не входят в комплект, их нужно приобрести отдельно: 2 шт. для FIZ блока или по 1 шт. для каждой рукоятки.

С помощью опционального кабеля R/S вы можете подключить один из моторов Nucleus-M к вашей камере для дистанционного старта и остановки видеозаписи (кабели продаются отдельно).

Поскольку Tilta Nucleus-M использует бесщеточные (бесколлекторные) двигатели, вы можете регулировать их крутящий момент через меню, к тому же система обладает высокой износостойкостью, длительным сроком службы.

И моторы, и FIZ блок, и рукоятки оснащены небольшими ЖК-экранами, которые облегчают настройку оборудования, а в остальное время дают быстрое представление о статусе устройства.

Комплектация