Держатель Tilta для GoPro Mic Adapter, титаново-серый
Код товара : УТ-00074319
Артикул : TA-T42-MA-TG
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Держатель Tilta Mounting Bracket для GoPro Mic Adapter используется с клеткой Tilta для GoPro HERO 10 / 11 / 12 (TA-T42-FCC). Микрофонный адаптер надежно фиксируется внутри корпуса с помощью центрального диска, при этом вся конструкция вместе с клеткой и камерой остается достаточно компактной.
Внимание: держатель несовместим с клетками других брендов!
- Материалы: алюминиевый сплав и нержавеющая сталь.
- Размер упаковки: 13 х 11 х 8 см
- Вес брутто: 100 г
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