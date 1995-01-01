Держатель Tilta для GoPro Mic Adapter, титаново-серый

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074319 Артикул : TA-T42-MA-TG

<









>





Держатель Tilta Mounting Bracket для GoPro Mic Adapter используется с клеткой Tilta для GoPro HERO 10 / 11 / 12 (TA-T42-FCC). Микрофонный адаптер надежно фиксируется внутри корпуса с помощью центрального диска, при этом вся конструкция вместе с клеткой и камерой остается достаточно компактной. Материалы: алюминиевый сплав и нержавеющая сталь. Задать вопрос Предзаказ Заказать Заказать в 1 клик Задать вопрос

Задать вопрос

Описание Держатель Tilta Mounting Bracket для GoPro Mic Adapter используется с клеткой Tilta для GoPro HERO 10 / 11 / 12 (TA-T42-FCC). Микрофонный адаптер надежно фиксируется внутри корпуса с помощью центрального диска, при этом вся конструкция вместе с клеткой и камерой остается достаточно компактной. Внимание: держатель несовместим с клетками других брендов! Материалы: алюминиевый сплав и нержавеющая сталь.

Размер упаковки: 13 х 11 х 8 см

Вес брутто: 100 г

Видео

Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.