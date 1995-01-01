Описание

Легкий и комфортный плечевой упор для фото- и видеокамер. Состоит из собственно плечевого упора, задней подушки под лопатку, передних ручек, кронштейнов для их установки, базовой площадки и верхней быстросъемной площадки стандарта Manfrotto. Основная конструкция регулируется по вылету вперед-назад, крепление для передних ручек также можно сдвигать вправо-влево, сами кронштейны для ручек имеют регулировку по длине, также можно использовать удлинители Rosette Extender Arm (продаются отдельно). На кронштейн задней подушки можно дополнительно навесить грузики-противовесы (продаются отдельно), заднюю подушку можно поворачивать вправо-влево в пределах +/- 10°. Таким образом, вы можете идеально сбалансировать риг в зависимости от используемой техники и комплекции вашего тела.

Упор снабжен мягкой подушкой из плотного вспененного материала, которая рассчитана на нагрузку до 10 кг. Подушка крепится к металлическому основанию на «липучку»-велкро – при необходимости ее можно быстро снять. В задней части упора предусмотрено крепление для двух направляющих диаметром 15 мм – на них можно установить, к примеру, батарейную площадку и собственно батарею для питания камеры (эти аксессуары не входят в комплект). На базовой площадке спереди также имеется крепление для одной 15-мм направляющей: на нее можно установить, к примеру, привод Follow Focus (механический или электронный). Базовая площадка поддерживает как съемные площадки стандарта Arca Swiss (устанавливаются поперек), так и площадки стандарта Manfrotto (типа 501PL и более длинные, устанавливаются вдоль).

На кронштейнах для ручек предусмотрены монтажные отверстия для крепления аксессуаров – в частности, с помощью отдельного кронштейна можно закрепить внешний монитор. Базовые рукоятки можно впоследствии заменить на рукоятки со спусковой кнопкой и другими органами дистанционного управления.

Комплектация

Упор Tilta Lightweight Shoulder Rig

Рукоятки Tiltaing Rosette Handgrip - 2 шт.

Базовая площадка ARCA Manfrotto Dual Baseplate

Мягкий тканевый чехол с ручкой

Характеристики