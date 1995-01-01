Плечевой упор Tilta Lightweight Shoulder Rig, черный
Код товара : УТ-00074247
Артикул : TA-LSR-B
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Легкий и комфортный плечевой упор для фото- и видеокамер. Состоит из собственно плечевого упора, задней подушки под лопатку, передних ручек, кронштейнов для их установки, базовой площадки и верхней быстросъемной площадки стандарта Manfrotto. Основная конструкция регулируется по вылету вперед-назад, крепление для передних ручек также можно сдвигать вправо-влево, сами кронштейны для ручек имеют регулировку по длине, также можно использовать удлинители Rosette Extender Arm (продаются отдельно). На кронштейн задней подушки можно дополнительно навесить грузики-противовесы (продаются отдельно), заднюю подушку можно поворачивать вправо-влево в пределах +/- 10°. Таким образом, вы можете идеально сбалансировать риг в зависимости от используемой техники и комплекции вашего тела.
Упор снабжен мягкой подушкой из плотного вспененного материала, которая рассчитана на нагрузку до 10 кг. Подушка крепится к металлическому основанию на «липучку»-велкро – при необходимости ее можно быстро снять. В задней части упора предусмотрено крепление для двух направляющих диаметром 15 мм – на них можно установить, к примеру, батарейную площадку и собственно батарею для питания камеры (эти аксессуары не входят в комплект). На базовой площадке спереди также имеется крепление для одной 15-мм направляющей: на нее можно установить, к примеру, привод Follow Focus (механический или электронный). Базовая площадка поддерживает как съемные площадки стандарта Arca Swiss (устанавливаются поперек), так и площадки стандарта Manfrotto (типа 501PL и более длинные, устанавливаются вдоль).
На кронштейнах для ручек предусмотрены монтажные отверстия для крепления аксессуаров – в частности, с помощью отдельного кронштейна можно закрепить внешний монитор. Базовые рукоятки можно впоследствии заменить на рукоятки со спусковой кнопкой и другими органами дистанционного управления.
Комплектация
- Упор Tilta Lightweight Shoulder Rig
- Рукоятки Tiltaing Rosette Handgrip - 2 шт.
- Базовая площадка ARCA Manfrotto Dual Baseplate
- Мягкий тканевый чехол с ручкой
Характеристики
- Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь
- Вес нетто: 1.7 кг
- Вес брутто: 3.5 кг
- Размеры упаковки: 42 х 36 х 14 см
Видео