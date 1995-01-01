Описание

Жилет-разгрузка Tilta Lightweight Gimbal Support Vest снимает нагрузку с рук, облегчая длительную съемку с электронными стабилизаторами. Жилет разработан специально для стабилизаторов DJI Ronin RS2, RSC2, RS3, RS3 Pro, RS4 и RS4 Pro: в комплекте идет 2 адаптера, под батарейную рукоятку DJI и под рукоятку-треногу. Он также подойдет и для других стабилизаторов, имеющих в основании штативное гнездо 1/4".

Разгрузка состоит из широких плечевых лямок и не менее широкого поясного ремня с мягкой подкладкой, на котором спереди закреплена металлическая пластина с планкой НАТО. Планка позволяет быстро снимать и устанавливать поддержку для стабилизатора, а также регулировать ее положение по высоте, не используя дополнительный инструмент. Сама по себе поддержка выполнена из базовой части – адаптера с планки НАТО на винт 1/4"-20, – и двух вариантов крепления стабилизатора: Battery Handle Adapter и Extended Grip Tripod Adapter. В первое крепление входит батарейная ручка, во второе - рукоятка-тренога (диаметром от 34 до 37 мм).

Поясное крепление рекомендуется использовать вместе с боковыми рукоятками для стабилизатора: вместе с ними получается устойчивая многоточечная опора, которая минимизирует колебания камеры.

Поясной ремень быстро снимается и надевается обратно благодаря широкой пряжке типа «фастекс». Кольца D-Ring и тканевые проушины, расположенные по периметру ремня, позволяют нацепить дополнительные аксессуары: например, трансмиттер интеркома для связи с режиссером и другими членами съемочной группы.

Поясной ремень обладает широким диапазоном регулировки по охвату талии: от 85 до 130 см.