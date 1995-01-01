Кожаный ремень в классическом стиле для камер с проушинами под металлические кольца. Для камер и клеток с проушинами под стропу можно использовать вместе с адаптерами Tilta Leather Shoulder Strap Buckle (продаются отдельно). Кожаные накладки в области крепления к камере защищают ее корпус от появления царапин. Плечевая накладка скользящая. Ремень выпускается в черном и в темно-зеленом цветах.

Эта модель хорошо сочетается с небольшими компактными, беззеркальными или дальномерными камерами.

Материал: натуральная кожа.