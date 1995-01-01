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Ремень Tilta Leather Shoulder Strap, кожаный наплечный, темно-зеленый

Код товара:УТ-00083412
Артикул:TA-LSS-S-GN

Товар не найден

Характеристики
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Описание

Кожаный ремень в классическом стиле для камер с проушинами под металлические кольца. Для камер и клеток с проушинами под стропу можно использовать вместе с адаптерами Tilta Leather Shoulder Strap Buckle (продаются отдельно). Кожаные накладки в области крепления к камере защищают ее корпус от появления царапин. Плечевая накладка скользящая. Ремень выпускается в черном и в темно-зеленом цветах.

Эта модель хорошо сочетается с небольшими компактными, беззеркальными или дальномерными камерами.

Материал: натуральная кожа.