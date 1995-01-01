Автомобильное крепление для камеры Tilta Hydra Alien Pro Kit - V Mount
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Характеристики
Описание
Hydra – это большое семейство автомобильных креплений для камеры, включающее подвесы, операторские краны, моторизованные слайдеры, присоски и так далее. Система Hydra Alien – это базовый набор, предназначенный для фото- и видеокамер весом до 7.5 кг. Помимо этого также выпускается Hydra Alien Mini (для экшен-камер и телефонов) и Hydra Alien Pro – для тяжелых теле- и кинокамер.
Сердцем системы можно назвать стабилизирующий пружинно-гидравлический кронштейн, плавно гасящий удары и перегрузки, возникающие при движении по неровным поверхностям на высокой скорости, с которыми не сможет справиться обычный электронный стабилизатор типа DJI Ronin. Площадка для крепления камеры также снабжена 4 демпферами на основе стальных тросов, которые гасят мелкие вибрации. Многоуровневая система поглощения ударов и вибраций – это именно то, что отличает Hydra Alien от более простых присосочных креплений.
Обратите внимание: для установки камеры вам понадобится один из электронных подвесов DJI Ronin: RS2, RS3 Pro или RS4 Pro, они не входят в комплект. Подвес DJI Ronin позволяет оператору управлять камерой из салона, контролируя кадр по внешнему монитору.
Благодаря универсальной комбинации из трех присосок и нескольких кронштейнов Hydra Alien предлагает множество вариантов размещения камеры на автомобиле:
- На капоте по центру
- Спереди с краю (капот + передний бампер)
- На боковой двери сверху (камера над линией остекления)
- На боковой двери снизу (камера на уровне колес)
- Сзади сбоку
- Сзади по центру
- На крыше
Это открывает широкие просторы для творчества и дает возможность снимать очень эффектные, динамичные кадры.
Каждая малая присоска выдерживает нагрузку в 55 кг, а большая – в 100 кг, что позволяет справляться с сопротивлением воздуха и динамическими нагрузками при проезде неровностей. Важно: производитель не рекомендует устанавливать присоски на участки, оклеенные пленкой, так как при высоких нагрузках присоска может оторваться вместе с куском пленки. Установку необходимо проводить на чистые, сухие, обезжиренные поверхности. Каждая присоска оснащена механическим вакуумным насосом: нажимайте кнопку подкачки до тех пор, пока белая риска не окажется утопленной внутри корпуса, и присоска готова к работе. Полную инструкцию по сборке и монтажу системы смотрите во вкладке Видео.
В базовую комплектацию входит крепление для 2 аккумуляторов V-Mount, которые осуществляют питание камеры и стабилизатора DJI. Большая емкость батарей такого типа позволяет снимать непрерывно на продолжении нескольких часов. Обратите внимание: батареи приобретаются отдельно.
В комплектацию Pro Kit дополнительно входит набор для дистанционного управления Remote Control Kit и крепление для внешнего монитора Hydra Alien Monitor Bracket. Весь комплект поставляется в водонепроницаемом противоударном кейсе.
Рекомендации по использованию:
- При съемке на легкие камеры используйте грузики-противовесы, чтобы сделать работу гидравлического амортизатора более мягкой.
- Не закручивайте слишком сильно сопротивление гидравлического амортизатора. Наоборот, его лучше установить на минимальный уровень (если вы не используете действительно тяжелые камеры).
- Всегда выполняйте автокалибровку стабилизатора Ronin после установки на автомобиль.
- На стабилизаторах RS3 Pro и RS4 Pro активируйте режим SuperSmooth.
- Внутрикамерную стабилизацию (при ее наличии) лучше отключить.
- Характер и исправность подвески автомобиля также имеют большое значение для плавности видео.
- Непрерывная коммуникация внутри всей съемочной группы, включая водителей, значительно упростит получение нужных кадров. Используйте радиогарнитуры.
Полный комплект состоит из следующих элементов:
- Кронштейн Hydra Alien Dovetail Plate L1 (HDA-T02-L1)
- Кронштейн Hydra Alien Dovetail Plate L2（HDA-T02-L2）
- Кронштейн Hydra Alien Dovetail Plate L3（HDA-T02-L3）
- Кронштейн Hydra Alien Dovetail Plate L4（HDA-T02-L4）
- Кронштейн Hydra Alien Dovetail Connector Plate（HDA-T02-DCP）
- Присоска Hydra Alien Large Suction Cup（HDA-T02-LSC）
- Присоски Hydra Alien Small Suction Cup（HDA-T02-SSC）- 2 шт.
- Пружинно-гидравлический кронштейн Hydra Alien Shock Absorbing Arm with Hydraulic Damping Pole（HDA-T02-SAA）
- Площадка Power Supply Base Plate для установки DJI Ronin RS 2 / RS3 Pro / RS4 Pro с кабелем питания（TGA-PBP）
- Противовесы 220 g Counterweight（TGA-CW-220）- 8 шт.
- Присоски с клипсами для прокладки кабеля Hydra Alien Cable Clamp Suction Cup（HDA-T02-CSC）- 10 шт.
- Набор инструмента Hydra Alien Tool Kit（HDA-T02-TK）
- Страховочный ремень Safety Belt（219-000000-089）
- Кронштейн Hydra Dual Battery Plate Cradle Head для V Mount（HDA-BCH-V）
- Батарейные площадки Hydra Alien V-Mount Battery Plate (HDA-T02-BP-V) - 2 шт.
- Кронштейн-адаптер Hydra Alien 90° Adapter for Shock Absorbing Head（HDA-T02-ASA）
- Площадка Hydra Alien Shock Absorbing Head（HDA-T02-SAH）
- Кронштейн Hydra Alien Dual Battery Plate Support Bracket（HDA-T02-DPS）
- Кейс Hydra Alien Car Mounting Hard Shell Waterproof Safety Case（HDA-T02-WSC）
- Кронштейн для монитора Hydra Alien Monitor Bracket（HDA-T02-MB）*1
- Рукоятка для дистанционного управления Remote Control Handle для Ronin（TGA-RCH)
- Ресивер ДУ Remote Control Receiver Module for RS 2（TGA-RCR）
- Кабель 6-Pin Lemo to 6-Pin Lemo Cable 500 cm (TCB-6LE-6LE-500)
Общие характеристики:
- Основной материал: алюминиевый сплав
- Вес нетто: 6.5 кг
- Размеры крепления в сборе: см. изображение
- Размеры кейса: 83 х 33 х 17 см
- Максимальный вес камеры с аксессуарами: 7.5 кг
Видео