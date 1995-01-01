Hydra – это большое семейство автомобильных креплений для камеры, включающее подвесы, операторские краны, моторизованные слайдеры, присоски и так далее. Система Hydra Alien – это базовый набор, предназначенный для фото- и видеокамер весом до 7.5 кг. Помимо этого также выпускается Hydra Alien Mini (для экшен-камер и телефонов) и Hydra Alien Pro – для тяжелых теле- и кинокамер.

Сердцем системы можно назвать стабилизирующий пружинно-гидравлический кронштейн, плавно гасящий удары и перегрузки, возникающие при движении по неровным поверхностям на высокой скорости, с которыми не сможет справиться обычный электронный стабилизатор типа DJI Ronin. Площадка для крепления камеры также снабжена 4 демпферами на основе стальных тросов, которые гасят мелкие вибрации. Многоуровневая система поглощения ударов и вибраций – это именно то, что отличает Hydra Alien от более простых присосочных креплений.

Обратите внимание: для установки камеры вам понадобится один из электронных подвесов DJI Ronin: RS2, RS3 Pro или RS4 Pro, они не входят в комплект. Подвес DJI Ronin позволяет оператору управлять камерой из салона, контролируя кадр по внешнему монитору.

Благодаря универсальной комбинации из трех присосок и нескольких кронштейнов Hydra Alien предлагает множество вариантов размещения камеры на автомобиле:

На капоте по центру

Спереди с краю (капот + передний бампер)

На боковой двери сверху (камера над линией остекления)

На боковой двери снизу (камера на уровне колес)

Сзади сбоку

Сзади по центру

На крыше

Это открывает широкие просторы для творчества и дает возможность снимать очень эффектные, динамичные кадры.

Каждая малая присоска выдерживает нагрузку в 55 кг, а большая – в 100 кг, что позволяет справляться с сопротивлением воздуха и динамическими нагрузками при проезде неровностей. Важно: производитель не рекомендует устанавливать присоски на участки, оклеенные пленкой, так как при высоких нагрузках присоска может оторваться вместе с куском пленки. Установку необходимо проводить на чистые, сухие, обезжиренные поверхности. Каждая присоска оснащена механическим вакуумным насосом: нажимайте кнопку подкачки до тех пор, пока белая риска не окажется утопленной внутри корпуса, и присоска готова к работе. Полную инструкцию по сборке и монтажу системы смотрите во вкладке Видео.

В базовую комплектацию входит крепление для 2 аккумуляторов V-Mount, которые осуществляют питание камеры и стабилизатора DJI. Большая емкость батарей такого типа позволяет снимать непрерывно на продолжении нескольких часов. Обратите внимание: батареи приобретаются отдельно.

В комплектацию Pro Kit дополнительно входит набор для дистанционного управления Remote Control Kit и крепление для внешнего монитора Hydra Alien Monitor Bracket. Весь комплект поставляется в водонепроницаемом противоударном кейсе.

Рекомендации по использованию:

При съемке на легкие камеры используйте грузики-противовесы, чтобы сделать работу гидравлического амортизатора более мягкой.

Не закручивайте слишком сильно сопротивление гидравлического амортизатора. Наоборот, его лучше установить на минимальный уровень (если вы не используете действительно тяжелые камеры).

Всегда выполняйте автокалибровку стабилизатора Ronin после установки на автомобиль.

На стабилизаторах RS3 Pro и RS4 Pro активируйте режим SuperSmooth.

Внутрикамерную стабилизацию (при ее наличии) лучше отключить.

Характер и исправность подвески автомобиля также имеют большое значение для плавности видео.

Непрерывная коммуникация внутри всей съемочной группы, включая водителей, значительно упростит получение нужных кадров. Используйте радиогарнитуры.

Полный комплект состоит из следующих элементов:

Кронштейн Hydra Alien Dovetail Plate L1 (HDA-T02-L1)

Кронштейн Hydra Alien Dovetail Plate L2（HDA-T02-L2）

Кронштейн Hydra Alien Dovetail Plate L3（HDA-T02-L3）

Кронштейн Hydra Alien Dovetail Plate L4（HDA-T02-L4）

Кронштейн Hydra Alien Dovetail Connector Plate（HDA-T02-DCP）

Присоска Hydra Alien Large Suction Cup（HDA-T02-LSC）

Присоски Hydra Alien Small Suction Cup（HDA-T02-SSC）- 2 шт.

Пружинно-гидравлический кронштейн Hydra Alien Shock Absorbing Arm with Hydraulic Damping Pole（HDA-T02-SAA）

Площадка Power Supply Base Plate для установки DJI Ronin RS 2 / RS3 Pro / RS4 Pro с кабелем питания（TGA-PBP）

Противовесы 220 g Counterweight（TGA-CW-220）- 8 шт.

Присоски с клипсами для прокладки кабеля Hydra Alien Cable Clamp Suction Cup（HDA-T02-CSC）- 10 шт.

Набор инструмента Hydra Alien Tool Kit（HDA-T02-TK）

Страховочный ремень Safety Belt（219-000000-089）

Кронштейн Hydra Dual Battery Plate Cradle Head для V Mount（HDA-BCH-V）

Батарейные площадки Hydra Alien V-Mount Battery Plate (HDA-T02-BP-V) - 2 шт.

Кронштейн-адаптер Hydra Alien 90° Adapter for Shock Absorbing Head（HDA-T02-ASA）

Площадка Hydra Alien Shock Absorbing Head（HDA-T02-SAH）

Кронштейн Hydra Alien Dual Battery Plate Support Bracket（HDA-T02-DPS）

Кейс Hydra Alien Car Mounting Hard Shell Waterproof Safety Case（HDA-T02-WSC）

Кронштейн для монитора Hydra Alien Monitor Bracket（HDA-T02-MB）*1

Рукоятка для дистанционного управления Remote Control Handle для Ronin（TGA-RCH)

Ресивер ДУ Remote Control Receiver Module for RS 2（TGA-RCR）

Кабель 6-Pin Lemo to 6-Pin Lemo Cable 500 cm (TCB-6LE-6LE-500)

Общие характеристики: