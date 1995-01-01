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Центральная колонна Tilta Height Extension для штатива BT03, серая

  • Height Extension для штатива BT03, серая
  • Height Extension для штатива BT03, серая
  • Height Extension для штатива BT03, серая
  • Height Extension для штатива BT03, серая
  • Height Extension для штатива BT03, серая
Код товара:УТ-00083370
Артикул:TT-BT03-HE-SG

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Центральная двухсекционная колонна Tilta Height Extension (TT-BT03-HE-SG) сделана специально для настольного штатива BT03 Tabletop Ball Head Tripod. Она позволяет увеличить максимальную высоту штатива до 55 см. Легкая и прочная алюминиевая конструкция удобна для путешествий.

  • Размеры в сложенном виде: 23 х 15 х 9 см
  • Вес: 227 г