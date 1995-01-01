Центральная колонна Tilta Height Extension для штатива BT03, серая

<







>



Код товара: УТ-00083370 Артикул: TT-BT03-HE-SG Код товара: УТ-00083370 Артикул: TT-BT03-HE-SG Тип аксессуара Центральные колонны Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Тип аксессуара Центральные колонны Описание Центральная двухсекционная колонна Tilta Height Extension (TT-BT03-HE-SG) сделана специально для настольного штатива BT03 Tabletop Ball Head Tripod. Она позволяет увеличить максимальную высоту штатива до 55 см. Легкая и прочная алюминиевая конструкция удобна для путешествий. Размеры в сложенном виде: 23 х 15 х 9 см

Вес: 227 г Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.