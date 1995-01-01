Клетка Tilta Full Camera Cage для GoPro HERO 10 / 11 / 12, черная
Код товара : УТ-00074239
Артикул : TA-T42-FCC-B
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Клетка Tilta Full Camera Cage подходит для камер GoPro HERO 10, 11 и 12. Она обеспечивает дополнительную защиту камеры, а также позволяет устанавливать на нее различные аксессуары. Для этого на корпусе предусмотрено 2 холодных башмака (сверху и слева), а также несколько резьбовых гнезд 1/4" с отверстиями под боковые шпильки. Отдельно можно приобрести адаптер для резьбовых светофильтров диаметром 52 мм и держатель для микрофонного адаптера GoPro.
Доступ к USB-C порту, батарейному отсеку, клавишам и мониторам камеры остается свободным.
- Материалы: алюминиевый сплав
- Размеры: 84 х 62 х 32 мм
- Размеры упаковки: 18 х 12 х 7 см
- Вес брутто: 160 г