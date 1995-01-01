Клетка Tilta Full Camera Cage подходит для камер GoPro HERO 10, 11 и 12. Она обеспечивает дополнительную защиту камеры, а также позволяет устанавливать на нее различные аксессуары. Для этого на корпусе предусмотрено 2 холодных башмака (сверху и слева), а также несколько резьбовых гнезд 1/4" с отверстиями под боковые шпильки. Отдельно можно приобрести адаптер для резьбовых светофильтров диаметром 52 мм и держатель для микрофонного адаптера GoPro.