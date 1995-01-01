Описание

Система поддержки Tilta Float Handheld Support System состоит из пояса с поясничным упором, кронштейна System Arm и верхнего адаптера с быстросъемной площадкой стандарта Manfrotto. Она оптимально подходит для таких стабилизаторов как DJI Ronin RS 2, RS 3 Pro и RS4 Pro (с короткой базой и вынесенной в сторону батарейной ручкой), а также для камеры DJI Ronin 4D. Стабилизатор рекомендуется дополнить боковыми рукоятками для широкого и удобного хвата. Система разгружает руки и снижает мышечную усталость при использовании тяжелых камер, а также при съемке в течение длительного времени.

Благодаря совместимости с площадками Manfrotto вы можете быстро снять камеру со штатива и поставить ее на эту систему, или наоборот.

Комплектация

Пояс Tilta Float System Support Vest

Кронштейн Tilta Float System Arm

Адаптер с быстросъемной площадкой Manfrotto Quick Release Plate Adapter for Tilta Float Stabilizing Arm

Чехол Tilta Float System Carrying Case

Характеристики