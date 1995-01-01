Система поддержки Tilta Float Handheld Support System для стабилизаторов DJI RS
Код товара : УТ-00074187
Артикул : GSS-T02
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Система поддержки Tilta Float Handheld Support System состоит из пояса с поясничным упором, кронштейна System Arm и верхнего адаптера с быстросъемной площадкой стандарта Manfrotto. Она оптимально подходит для таких стабилизаторов как DJI Ronin RS 2, RS 3 Pro и RS4 Pro (с короткой базой и вынесенной в сторону батарейной ручкой), а также для камеры DJI Ronin 4D. Стабилизатор рекомендуется дополнить боковыми рукоятками для широкого и удобного хвата. Система разгружает руки и снижает мышечную усталость при использовании тяжелых камер, а также при съемке в течение длительного времени.
Благодаря совместимости с площадками Manfrotto вы можете быстро снять камеру со штатива и поставить ее на эту систему, или наоборот.
Комплектация
- Пояс Tilta Float System Support Vest
- Кронштейн Tilta Float System Arm
- Адаптер с быстросъемной площадкой Manfrotto Quick Release Plate Adapter for Tilta Float Stabilizing Arm
- Чехол Tilta Float System Carrying Case
Характеристики
- Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь, карбоновое волокно, пластик, нейлон
- Вес нетто: 7.5 кг
- Вес брутто: 21.8 кг
- Размеры упаковки: 89 х 26 х 46 см