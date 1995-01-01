Штативная площадка Tilta Arca Quick Release Plate, черная

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Код товара: УТ-00083357 Артикул: TA-QRBP2-B Код товара: УТ-00083357 Артикул: TA-QRBP2-B Тип аксессуара Площадки Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Тип аксессуара Площадки Описание Площадка Tilta Arca Quick Release Plate предназначается для определенных моделей клеток Tilta. Она крепится на 4 болта 1/4" и позволяет устанавливать клетку на штативные головки, совместимые со стандартом Arca Swiss. Материалы: алюминиевый сплав. Комплектация: площадка, 4 стальных болта 1/4", шестигранный ключ. Видео Наш обзор

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