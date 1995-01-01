Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Штативная площадка Tilta Arca Quick Release Plate, черная

  • Arca Quick Release Plate, черная
  • Arca Quick Release Plate, черная
  • Arca Quick Release Plate, черная
  • Arca Quick Release Plate, черная
  • Arca Quick Release Plate, черная
Код товара:УТ-00083357
Артикул:TA-QRBP2-B

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Площадка Tilta Arca Quick Release Plate предназначается для определенных моделей клеток Tilta. Она крепится на 4 болта 1/4" и позволяет устанавливать клетку на штативные головки, совместимые со стандартом Arca Swiss. Материалы: алюминиевый сплав. Комплектация: площадка, 4 стальных болта 1/4", шестигранный ключ.