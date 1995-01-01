Площадка Tilta Arca Quick Release Plate предназначается для определенных моделей клеток Tilta. Она крепится на 4 болта 1/4" и позволяет устанавливать клетку на штативные головки, совместимые со стандартом Arca Swiss. Материалы: алюминиевый сплав. Комплектация: площадка, 4 стальных болта 1/4", шестигранный ключ.
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