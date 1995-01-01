Устойчивый карбоновый штатив для профессиональных видеокамер или зеркальных / беззеркальных фотоаппаратов с тяжелыми длиннофокусными объективами: ноги выдерживают нагрузку от 12 до 75 кг (в зависимости от угла разведения, всего 4 положения), головка: до 8 кг. Ноги оснащены клипсовыми замками, которые выполнены из алюминиевого сплава, что обеспечивает высокую надежность. Наконечники ножек оснащены шаровидными резиновыми наконечниками, под которыми скрыты выдвижные стальные шипы для работы на открытом грунте.

Использование многослойного карбонового волокна не только заметно снижает вес штатива, но и гасит вибрации, идущие от поверхности. Для установки видеоголовок штатив оснащен 75-мм металлической чашей, которая позволяет быстро выровнять положение камеры по линии горизонта. В помощь оператору штатив оснащен пузырьковым уровнем. Для установки дополнительных аксессуаров сбоку на центральной крестовине располагаются штативные гнезда ARRI 3/8", с отверстиями под боковые шпильки и резьбовыми адаптерами на 1/4".

Штативная головка Cine Fluid Head использует жидкостные картриджи, которые обеспечивают идеально плавное движение камеры. Сопротивление регулируется: по 4 шага для каждой оси, вы можете выбрать подходящее для веса вашей камеры, снимаемого сюжета, личных предпочтений. Также имеется 8-ступенчатый регулируемый контрабаланс: от 1 до 8 кг. Настроенная система контрбаланса позволяет штативу самому удерживать камеру в любом положении, оператору не нужно прикладывать силу, управление осуществляется буквально на кончиках пальцев, все движения получаются легкими и плавными. Отметим, что жидкостные картриджи Tilta не замерзают и сохраняют работоспособность даже при сверхнизких температурах: вплоть до -50° С. Подобная морозостойкость встречается нечасто.

Головка Cine Fluid Head обладает съемным приемником для быстросъемных площадок типа «ласточкин хвост» двух стандартов: продольно устанавливаются площадки стандарта Manfrotto (ширина в основании 50 мм, одна из таких площадок идет в комплекте), а поперечно – площадки Arca Swiss (ширина в основании 38 мм). Приемник также можно снять и заменить на адаптер для более широких площадок Tilta Dovetail Plate (продаются отдельно), что будет актуально, если вы, к примеру, также используете плечевые упоры Tilta для съемки с рук. Длинная рукоятка может быть установлена как слева, так и справа: для ее крепления используется стандартная «розетка» ARRI.

При своей большой высоте (180 см), высокой грузоподъемности и высокой прочности (все элементы выполнены из карбона или алюминия, без применения поликарбоната или АБС пластика), штатив вместе с головкой весит всего 4.5 кг, что делает его отличным выбором для профессиональной видеозаписи на удаленных локациях.

Характеристики

Головка: 2D видеоголовка с жидкостными картриджами: вращение 360°, наклон +90°...-60°

2D видеоголовка с жидкостными картриджами: вращение 360°, наклон +90°...-60° Пузырьковый уровень: есть

есть Количество секций: 4

4 Быстросъемная площадка: есть, совместимая с Manfrotto (50 мм) + поддержка Arca Swiss

есть, совместимая с Manfrotto (50 мм) + поддержка Arca Swiss Диаметр ног: 36, 32, 28, 24 мм

36, 32, 28, 24 мм Углы наклона ног: 4 положения, от 22.5° до 85°

4 положения, от 22.5° до 85° Максимальная нагрузка: ноги – при 22.5°: 75 кг, при 85°: 12 кг; голова: 8 кг

ноги – при 22.5°: 75 кг, при 85°: 12 кг; голова: 8 кг Минимальная высота: 25 см

25 см Максимальная высота: 180 см

180 см Длина в сложенном положении: 75 см

75 см Материал: карбоновое волокно (углепластик) + алюминиевый сплав

карбоновое волокно (углепластик) + алюминиевый сплав Регулировка силы трения: регулируемое сопротивление: 4 уровня для каждой оси + регулируемый контрбаланс: 8 уровней (1-8 кг)

регулируемое сопротивление: 4 уровня для каждой оси + регулируемый контрбаланс: 8 уровней (1-8 кг) Вес: штатив: 2.3 кг, головка: 2.13 кг

штатив: 2.3 кг, головка: 2.13 кг Страна производства: Китай

Комплектация: