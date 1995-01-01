Устойчивый карбоновый штатив для профессиональных видеокамер или зеркальных / беззеркальных фотоаппаратов с тяжелыми длиннофокусными объективами: ноги выдерживают нагрузку до 50 кг, головка: до 12 кг. Специальная конструкция ног позволяет запирать и освобождать все секции ножки одним верхним флиповым замком (flip lock): таким образом можно быстро собрать или разобрать штатив, а также отрегулировать длину ног при установке на неровной поверхности. Замки выполнены из алюминиевого сплава, ноги скреплены между собой среднеуровневой стяжкой. Наконечники ножек оснащены широкими резиновыми подошвами, предотвращающими скольжение, а если эти подошвы снять, под ними будут стальные шипы для работы на открытом грунте.

Использование многослойного карбонового волокна не только заметно снижает вес штатива, но и гасит вибрации, идущие от поверхности, на которую установлен штатив. Для установки разных видеоголовок штатив оснащен 100-мм чашей со съемным адаптером 75 мм. Чаша позволяет быстро выровнять положение камеры по линии горизонта. В помощь оператору штатив оснащен пузырьковым уровнем со светодиодной подсветкой (работает от батарейки CR1632, которая не входит в комплект). Для установки дополнительных аксессуаров сбоку на центральной крестовине располагаются штативные гнезда ARRI 3/8", с отверстиями под боковые шпильки и резьбовыми адаптерам на 1/4".

Штативная головка Cine Fluid Head использует жидкостные картриджи, которые обеспечивают идеально плавное движение камеры. Сопротивление регулируется: по 8 шагов для каждой оси. Для легких камер рекомендуется устанавливать слабое сопротивление, а для тяжелых – сильное. Вы также можете настроить сопротивление в зависимости от собственных предпочтений и от снимаемой сцены. Также имеется 10-ступенчатый регулируемый контрабаланс: от 1 до 12 кг. Настроенная система контрбаланса позволяет штативу самому удерживать камеру в любом положении, оператору не приходится прикладывать никакой силы – управление осуществляется буквально на кончиках пальцев, все движения легкие и плавные. Отметим, что жидкостные картриджи Tilta не замерзают и сохраняют работоспособность даже при сверхнизких температурах: вплоть до -50° С. Подобная морозостойкость встречается нечасто.

Головка Cine Fluid Head обладает съемным приемником для быстросъемных площадок в форме ласточкиного хвоста стандарта Manfrotto (ширина в основании 50 мм), одна из таких площадок идет в комплекте. Приемник можно снять и заменить на адаптер для более широких площадок ARRI или Tilta Dovetail Plate (продаются отдельно), что будет актуально, если вы, к примеру, также используете плечевые упоры для съемки с рук. Длинная рукоятка (40-58 см) может быть установлена как слева, так и справа: для ее крепления используется стандартная «розетка» ARRI.

Характеристики

Головка: 2D видеоголовка с жидкостными картриджами: вращение 360°, наклон +90°...-60°

2D видеоголовка с жидкостными картриджами: вращение 360°, наклон +90°...-60° Пузырьковый уровень: есть, с подсветкой

есть, с подсветкой Количество секций: 3

3 Быстросъемная площадка: есть, совместимая с Manfrotto (50 мм)

есть, совместимая с Manfrotto (50 мм) Диаметр ног: 22, 16 мм

22, 16 мм Максимальная нагрузка: ноги: 50 кг, головка: 12 кг

ноги: 50 кг, головка: 12 кг Минимальная высота: 84 см

84 см Максимальная высота: 181.5 см

181.5 см Длина в сложенном положении: 94.3 см

94.3 см Материал: карбон (углепластик), алюминиевый сплав

карбон (углепластик), алюминиевый сплав Регулировка силы трения: 8 уровней сопротивления для панорамирования и наклона (раздельно), 10 уровней настройки контрбаланса

8 уровней сопротивления для панорамирования и наклона (раздельно), 10 уровней настройки контрбаланса Вес: 7.75 кг

7.75 кг Рабочая температура: -50°...+60° С

Страна производства: Китай

Комплектация: