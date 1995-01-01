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Штатив Tilta VT05 c Travel Video Fluid Head, до 5 кг, карбоновый, серый

  • VT05 c Travel Video Fluid Head, до 5 кг, карбоновый, серый
  • VT05 c Travel Video Fluid Head, до 5 кг, карбоновый, серый
  • VT05 c Travel Video Fluid Head, до 5 кг, карбоновый, серый
  • VT05 c Travel Video Fluid Head, до 5 кг, карбоновый, серый
  • VT05 c Travel Video Fluid Head, до 5 кг, карбоновый, серый
  • VT05 c Travel Video Fluid Head, до 5 кг, карбоновый, серый
  • VT05 c Travel Video Fluid Head, до 5 кг, карбоновый, серый
  • VT05 c Travel Video Fluid Head, до 5 кг, карбоновый, серый
  • VT05 c Travel Video Fluid Head, до 5 кг, карбоновый, серый
  • VT05 c Travel Video Fluid Head, до 5 кг, карбоновый, серый
  • VT05 c Travel Video Fluid Head, до 5 кг, карбоновый, серый
  • VT05 c Travel Video Fluid Head, до 5 кг, карбоновый, серый
  • VT05 c Travel Video Fluid Head, до 5 кг, карбоновый, серый
Код товара:УТ-00078613
Артикул:TT-VT05-FB-SG

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Компактный и легкий карбоновый штатив Tilta VT05 с видеоголовкой Travel Video Fluid Head превосходно подходит для длительных передвижений пешком, будь то прогулки по городу или туристические вылазки на природу. Полный комплект весит всего 2 кг, а максимальная нагрузка составляет 5 кг, что позволяет использовать практически любые зеркальные или беззеркальные камеры, в том числе с длиннофокусными объективами. Головка Travel Video Fluid Head использует жидкостные картриджи для плавного вращения и наклона камеры во время съемки, однако у нее нет системы регулировки сопротивления и контрбаланса, как у более тяжелых видеоголов Tilta. Основание в виде полусферы позволяет исправлять поперечный наклон камеры при съемке на неровной поверхности, а для точного выравнивания имеется пузырьковый уровень.

Основным материалом является 10-слойное углепластиковое волокно (карбон) перекрестного плетения – легкий и прочный материал, который к тому же эффективно гасит микровибрации, идущие от поверхности. Вторым материалом является алюминиево-магниевый сплав, из которого выполнены замки ног, крестовина и головка. Замки в этой модели используются клипсовые – многие предпочитают именно такой тип замка за надежность и высокую скорость работы (хотя они и немного тяжелее, габаритнее цанговых). Ноги имеют 3 фиксированных угла разведения, самый широкий – 82°. Если при этом отстегнуть центральную колонну, оставив на месте только короткий адаптер, можно снимать от самой земли: минимальная высота 23 см. Если снимать с перевернутой центральной колонной, расстояние до земли можно сделать еще меньше. На центральной крестовине и головке предусмотрено несколько резьбовых гнезд стандарта 1/4"-20 с отверстиями под боковые шпильки: в них с помощью шарнирных кронштейнов можно установить дополнительные аксессуары, такие как внешний монитор, телефон или небольшой осветитель. Резиновые округлые наконечники ног обеспечивают хорошее сцепление с поверхностью, а для большей устойчивости на открытом грунте, траве или в снегу можно выдвинуть стальные шипы.

Головка штатива совместима с площадками стандарта Arca Swiss, при этом имеет один интересный нюанс: приемная часть для площадки поворачивается на 90°, поэтому площадки можно устанавливать как продольно, так и поперечно. Это, в том числе, помогает при съемке с вертикальной ориентацией камеры, а также при использовании клеток и L-образных пластин. Рукоятка телескопическая, в походном положении складывается, а при переходе к съемке выдвигается, чтобы увеличить рычаг. Внимание к деталям: в углублении на штативной головке спрятан ключ-монетка, работающий как шлицевая отвертка. Наконец, стоит отметить высокую морозостойкость жидкостных картриджей: они работают при температурах до -50° С – большинство картриджей на рынке с трудом переносит даже мороз в минус 25 - минус 30 градусов.

Характеристики

  • Головка: 2D с жидкостными картриджами, наклон +90°...-60°, вращение 360°
  • Пузырьковый уровень: есть
  • Количество секций: 4
  • Быстросъемная площадка: есть, Arca Swiss совместимая
  • Диаметр ног: 25, 22, 19, 16 мм
  • Углы наклона ног: 25°, 55°, 82°
  • Максимальная нагрузка: головка: 5 кг, ноги: 10 кг
  • Минимальная высота: 23 см
  • Максимальная высота: 160 см
  • Высота со сложенной центральной штангой: 132 см
  • Длина в сложенном положении: 59 см
  • Наклон центральной штанги: нет
  • Материал: карбоновое волокно (10 слоев, перекрестное плетение), алюминиевый сплав
  • Регулировка силы трения: нет
  • Вес: штатив без головы: 1.4 кг, полный комплект: 2 кг
  • Страна производства: Китай

Комплектация:

  • Штатив
  • Съемная рукоятка
  • Быстросъемная площадка
  • Чехол