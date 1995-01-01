Компактный и легкий карбоновый штатив Tilta VT05 с видеоголовкой Travel Video Fluid Head превосходно подходит для длительных передвижений пешком, будь то прогулки по городу или туристические вылазки на природу. Полный комплект весит всего 2 кг, а максимальная нагрузка составляет 5 кг, что позволяет использовать практически любые зеркальные или беззеркальные камеры, в том числе с длиннофокусными объективами. Головка Travel Video Fluid Head использует жидкостные картриджи для плавного вращения и наклона камеры во время съемки, однако у нее нет системы регулировки сопротивления и контрбаланса, как у более тяжелых видеоголов Tilta. Основание в виде полусферы позволяет исправлять поперечный наклон камеры при съемке на неровной поверхности, а для точного выравнивания имеется пузырьковый уровень.

Основным материалом является 10-слойное углепластиковое волокно (карбон) перекрестного плетения – легкий и прочный материал, который к тому же эффективно гасит микровибрации, идущие от поверхности. Вторым материалом является алюминиево-магниевый сплав, из которого выполнены замки ног, крестовина и головка. Замки в этой модели используются клипсовые – многие предпочитают именно такой тип замка за надежность и высокую скорость работы (хотя они и немного тяжелее, габаритнее цанговых). Ноги имеют 3 фиксированных угла разведения, самый широкий – 82°. Если при этом отстегнуть центральную колонну, оставив на месте только короткий адаптер, можно снимать от самой земли: минимальная высота 23 см. Если снимать с перевернутой центральной колонной, расстояние до земли можно сделать еще меньше. На центральной крестовине и головке предусмотрено несколько резьбовых гнезд стандарта 1/4"-20 с отверстиями под боковые шпильки: в них с помощью шарнирных кронштейнов можно установить дополнительные аксессуары, такие как внешний монитор, телефон или небольшой осветитель. Резиновые округлые наконечники ног обеспечивают хорошее сцепление с поверхностью, а для большей устойчивости на открытом грунте, траве или в снегу можно выдвинуть стальные шипы.

Головка штатива совместима с площадками стандарта Arca Swiss, при этом имеет один интересный нюанс: приемная часть для площадки поворачивается на 90°, поэтому площадки можно устанавливать как продольно, так и поперечно. Это, в том числе, помогает при съемке с вертикальной ориентацией камеры, а также при использовании клеток и L-образных пластин. Рукоятка телескопическая, в походном положении складывается, а при переходе к съемке выдвигается, чтобы увеличить рычаг. Внимание к деталям: в углублении на штативной головке спрятан ключ-монетка, работающий как шлицевая отвертка. Наконец, стоит отметить высокую морозостойкость жидкостных картриджей: они работают при температурах до -50° С – большинство картриджей на рынке с трудом переносит даже мороз в минус 25 - минус 30 градусов.

Характеристики

Головка: 2D с жидкостными картриджами, наклон +90°...-60°, вращение 360°

2D с жидкостными картриджами, наклон +90°...-60°, вращение 360° Пузырьковый уровень: есть

есть Количество секций: 4

4 Быстросъемная площадка: есть, Arca Swiss совместимая

есть, Arca Swiss совместимая Диаметр ног: 25, 22, 19, 16 мм

25, 22, 19, 16 мм Углы наклона ног: 25°, 55°, 82°

25°, 55°, 82° Максимальная нагрузка: головка: 5 кг, ноги: 10 кг

головка: 5 кг, ноги: 10 кг Минимальная высота: 23 см

23 см Максимальная высота: 160 см

160 см Высота со сложенной центральной штангой: 132 см

132 см Длина в сложенном положении: 59 см

59 см Наклон центральной штанги: нет

нет Материал: карбоновое волокно (10 слоев, перекрестное плетение), алюминиевый сплав

карбоновое волокно (10 слоев, перекрестное плетение), алюминиевый сплав Регулировка силы трения: нет

нет Вес: штатив без головы: 1.4 кг, полный комплект: 2 кг

штатив без головы: 1.4 кг, полный комплект: 2 кг Страна производства: Китай

Комплектация: