Легкий и прочный настольный штатив Tilta BT03 с шаровой головкой, позволяющей вести съемку как с горизонтальной, так и с вертикальной ориентацией кадра. Головка поддерживает площадки стандарта Arca Swiss, поэтому многие клетки можно установить на нее напрямую. Ось панорамирования блокируется отдельным фиксатором, что позволяет снимать панорамы из нескольких кадров или поворачивать камеру во время съемки видео.

Ноги выполнены из многослойного карбонового волокна, замки и центральная крестовина – из алюминиевого сплава. Замки цангового типа, для большей компактности, наконечники ножек выполнены из резины. Сбоку на головке и в верхней части ног предусмотрены резьбовые гнезда 1/4" с отверстиями под боковые шпильки, в них можно установить дополнительные аксессуары – через кронштейны типа Magic Arm.

Штатив также можно использовать как рукоятку для селфи или для съемки с нестандартных ракурсов. Модель выпускается в 3 разных цветах: черном, белом и темно-зеленом.

Характеристики