Сверхкомпактный карбоновый штатив Tilta VT03 с видеоголовкой превосходно подходит для записи плавных видеороликов. Он может использоваться как настольный штатив, штатив для съемки с нижних ракурсов (чтобы не тратить время на разборку больших штативов, таких как VT05), а также как рукоятка для съемки с рук, в том числе селфи. Сам штатив весит всего 610 г и почти не занимает места в рюкзаке или сумке, при этом он выдерживает нагрузку до 3 кг, что позволяет использовать практически любые зеркальные или беззеркальные камеры, а также компактные камкордеры. Головка использует жидкостные картриджи для плавного вращения и наклона камеры во время съемки. Основание в виде полусферы позволяет быстро исправлять поперечный наклон камеры при съемке на неровной поверхности.

Основным материалом является 10-слойное углепластиковое волокно (карбон) перекрестного плетения – легкий и прочный материал, который к тому же эффективно гасит микровибрации, идущие от поверхности. Вторым материалом является алюминиево-магниевый сплав, из которого выполнены замки ног, крестовина и головка. Здесь не используется поликарбонат или АБС пластик, что гарантирует максимальную надежность и долговечность штатива. Замки в этой модели цанговые, для экономии веса и места. Ноги имеют 3 фиксированных угла разведения, самый широкий – 82°. Можно снимать от самой земли: минимальная высота 15 см. На ножках сбоку предусмотрено несколько резьбовых гнезд стандарта 1/4"-20 с отверстиями под боковые шпильки: в них с помощью шарнирных кронштейнов можно установить дополнительные аксессуары, такие как внешний монитор, телефон или небольшой осветитель. Резиновые округлые наконечники ног обеспечивают хорошее сцепление с поверхностью.

Головка Tabletop Video Fluid Head совместима с площадками стандарта Arca Swiss, при этом имеет один интересный нюанс: приемная часть для площадки поворачивается на 90°, поэтому площадки можно устанавливать как продольно, так и поперечно. Это, в том числе, помогает при съемке с вертикальной ориентацией камеры, а также при использовании клеток и L-образных пластин. Рукоятка телескопическая, в походном положении складывается, а при переходе к съемке выдвигается, чтобы увеличить рычаг. Наконец, стоит отметить высокую морозостойкость жидкостных картриджей: они работают при температурах до -50° С – большинство картриджей на рынке с трудом переносит даже мороз в минус 25 - минус 30 градусов.

Характеристики