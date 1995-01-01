Основной эффект диффузионных светофильтров Tiffen Glimmerglass заключается в создание ореолов, гало от источников света и их отражений (к примеру, подсвеченных волос модели). В отличие от фильтров Pro-Mist и Black Pro-Mist, с которыми они довольно близки, даже при использовании фильтров высокой плотности (2, 3, 4) размер ореолов остается небольшим, не возникает эффект плотного тумана или паровой бани, а повышается только яркость самих бликов. Как можно видеть из примеров работы фильтра, его эффект наиболее заметен на лампочке и на светлых волосах модели, на которые направлен софит. На темных волосах эффект также заметен, но в гораздо более приглушенном виде. При этом общая контрастность кадра и цветовая насыщенность остаются почти без изменений, глубокие тени сохраняют свою глубину.

Одним из основных назначений Glimmerglass можно назвать придание современным мультипросветленным объективам легкого оттенка дымки (haze), характерного для старых объективов, в которых еще не использовались просветляющие покрытия. Усиление яркости бликов также можно использовать в beauty и fashion фотографии, в рекламной съемке и так далее.

Одним из второстепенных эффектов Glimmerglass является то, что эти фильтры блестят при попадании на них яркого света – вероятно, именно это и дало название всей серии.

Фильтры выпускаются с несколькими степенями эффекта, от самого слабого 1/8 до самого сильного 4. Использование фильтра любой плотности не требует внесения поправок в экспозицию, они не вызывают цветовой сдвиг. Фильтры Tiffen Glimmerglass также практически не влияют на резкость изображения, на передачу мелких деталей, сложных текстур. Фильтры выполняются в алюминиевой оправе, фильтрующий материал зажимается в ней между 2 слоями минерального оптического стекла, которое полируется с точностью до 2.5 мкм.

Все фильтры Tiffen производятся в США, г. Нью-Йорк.