Высококачественный светофильтр Tiffen Digital HT Ultra Clear защищает переднюю линзу объектива от попадания пыли, грязи, отпечатков пальцев, а также от физических повреждений: царапин и сколов. Не влияет на резкость и цветопередачу снимков. Фильтр выполнен из оптического стекла «Water White» с применением многослойного просветления Digital HT Multi-Coating, которое предотвращает появление ореолов и бликов при съемки с ярким контровым светом («против солнца»). Тонкая оправа выполнена из титанового сплава, фильтр не усиливает виньетирование при установке на широкоугольные объективы.

Фильтр можно носить на объективе постоянно, а при необходимости удалить сложные, засохшие загрязнения его можно снять и промыть под струей воды, а затем протереть мягкой тканью и поставить обратно. Можно комбинировать с другими, более дорогими светофильтрами для их защиты.

В комплекте идет мягкий тканевый чехол для фильтра (на липучке).

Фильтры Tiffen Digital HT Ultra Clear изготавливаются в США, г. Нью-Йорк.