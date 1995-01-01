Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Светофильтр Tiffen Digital HT Ultra Clear 67mm

Код товара:УТ-00085823
Артикул:67HTDUC

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Высококачественный светофильтр Tiffen Digital HT Ultra Clear защищает переднюю линзу объектива от попадания пыли, грязи, отпечатков пальцев, а также от физических повреждений: царапин и сколов. Не влияет на резкость и цветопередачу снимков. Фильтр выполнен из оптического стекла «Water White» с применением многослойного просветления Digital HT Multi-Coating, которое предотвращает появление ореолов и бликов при съемки с ярким контровым светом («против солнца»). Тонкая оправа выполнена из титанового сплава, фильтр не усиливает виньетирование при установке на широкоугольные объективы.

Фильтр можно носить на объективе постоянно, а при необходимости удалить сложные, засохшие загрязнения его можно снять и промыть под струей воды, а затем протереть мягкой тканью и поставить обратно. Можно комбинировать с другими, более дорогими светофильтрами для их защиты.

В комплекте идет мягкий тканевый чехол для фильтра (на липучке).

Фильтры Tiffen Digital HT Ultra Clear изготавливаются в США, г. Нью-Йорк.