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Сумка Thule Tact Waistpack 5L, черный

  • Tact Waistpack 5L, черный
  • Tact Waistpack 5L, черный
  • Tact Waistpack 5L, черный
  • Tact Waistpack 5L, черный
  • Tact Waistpack 5L, черный
  • Tact Waistpack 5L, черный
  • Tact Waistpack 5L, черный
  • Tact Waistpack 5L, черный
  • Tact Waistpack 5L, черный
Код товара:УТ-00078722
Артикул:3204709

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Компактная сумка через плечо, соответствующая стандарту "bluesign", изготовлена из переработанных материалов и имеет карманы для предметов первой необходимости, а также систему защиты от краж. Карман с блокировкой на основе радиочастотной идентификации (RFID) для защиты документов и персональных данных.

Содержимое основного отделения в безопасности благодаря скрытым молниям, отверстию, обращенному к спине, и крышке над молнией для дополнительной защиты. С легкостью регулируйте посадку, чтобы носить его на талии, груди или спине. Внутренние карманы для мелкой электроники, карманы для ручек и брелок для ключей во внутренних сетчатых карманах на молнии предназначены для организации и быстрого доступа при ношении сумки.

Храните часто используемые предметы в безопасном внешнем заднем кармане на молнии. Tact Waistpack соответствует стандарту "bluesign", аксессуары и материал, из которого он изготовлен, одобрены "bluesign", а его производство связано с минимальным воздействием на человека и окружающую среду. Сумка сделана из материала рипстоп с покрытием, молниями YKK и алюминиевой фурнитурой для дополнительной прочности.

Характеристики:

  • Размеры: 31 x 11 x 17 см
  • Объем: 5 литра
  • Вес: 0.36 кг
  • Материал: нейлон