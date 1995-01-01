Компактная сумка через плечо, соответствующая стандарту "bluesign", изготовлена из переработанных материалов и имеет карманы для предметов первой необходимости, а также систему защиты от краж. Карман с блокировкой на основе радиочастотной идентификации (RFID) для защиты документов и персональных данных.

Содержимое основного отделения в безопасности благодаря скрытым молниям, отверстию, обращенному к спине, и крышке над молнией для дополнительной защиты. С легкостью регулируйте посадку, чтобы носить его на талии, груди или спине. Внутренние карманы для мелкой электроники, карманы для ручек и брелок для ключей во внутренних сетчатых карманах на молнии предназначены для организации и быстрого доступа при ношении сумки.

Храните часто используемые предметы в безопасном внешнем заднем кармане на молнии. Tact Waistpack соответствует стандарту "bluesign", аксессуары и материал, из которого он изготовлен, одобрены "bluesign", а его производство связано с минимальным воздействием на человека и окружающую среду. Сумка сделана из материала рипстоп с покрытием, молниями YKK и алюминиевой фурнитурой для дополнительной прочности.

Характеристики: