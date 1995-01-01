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Чехол Thule Gauntlet, для MacBook Pro 16" / Air 15", синий

  • Gauntlet, для MacBook Pro 16" / Air 15", синий
  • Gauntlet, для MacBook Pro 16" / Air 15", синий
  • Gauntlet, для MacBook Pro 16" / Air 15", синий
  • Gauntlet, для MacBook Pro 16" / Air 15", синий
  • Gauntlet, для MacBook Pro 16" / Air 15", синий
  • Gauntlet, для MacBook Pro 16" / Air 15", синий
  • Gauntlet, для MacBook Pro 16" / Air 15", синий
  • Gauntlet, для MacBook Pro 16" / Air 15", синий
  • Gauntlet, для MacBook Pro 16" / Air 15", синий
Код товара:УТ-00086808
Артикул:3204524

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Элегантный литой футляр для ноутбуков 16" MacBook Pro, 15" MacBook Air и других ноутбуков размером до 35.8 x 24.6 см. Жесткая оболочка-ракушка и усиленная защита углов обеспечивает сохранность устройства при случайных ударах, а также защищает от сдавливания. Мягкая подкладка предотвращает появление царапин и потертостей. «Двустворчатый» дизайн позволяет использовать ноутбук, не вынимая его из чехла.

Характеристики

Размеры внешние: 39 х 27.5 х 3 см
Размеры внутренние: 35.8 х 24.8 х 1.7 см
Материалы: полиуретан
Вместимость: ноутбук 15-16"
Вес: 0.5 кг
Страна производства: Китай