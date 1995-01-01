Чехол Thule Gauntlet, для MacBook Pro 16" / Air 15", синий

<











>







Код товара: УТ-00086808 Артикул: 3204524 Код товара: УТ-00086808 Артикул: 3204524 Вес 0.5 кг Размеры внешние 39 x 3 x 27.5 см Размеры внутренние 35.8 x 24.8 x 1.7 см Вместимость ноутбук MacBook 16" Цвет Синий / голубой Чехол для Ноутбуков Материал полиуретан Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес 0.5 кг Размеры внешние 39 x 3 x 27.5 см Размеры внутренние 35.8 x 24.8 x 1.7 см Вместимость ноутбук MacBook 16" Цвет Синий / голубой Чехол для Ноутбуков Материал полиуретан Описание Элегантный литой футляр для ноутбуков 16" MacBook Pro, 15" MacBook Air и других ноутбуков размером до 35.8 x 24.6 см. Жесткая оболочка-ракушка и усиленная защита углов обеспечивает сохранность устройства при случайных ударах, а также защищает от сдавливания. Мягкая подкладка предотвращает появление царапин и потертостей. «Двустворчатый» дизайн позволяет использовать ноутбук, не вынимая его из чехла. Характеристики Размеры внешние: 39 х 27.5 х 3 см

Размеры внутренние: 35.8 х 24.8 х 1.7 см

Материалы: полиуретан

Вместимость: ноутбук 15-16"

Вес: 0.5 кг

Страна производства: Китай Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.