Чехол Thule Gauntlet, для MacBook Pro 16" / Air 15", синий
Код товара:УТ-00086808
Артикул:3204524
Товар не найден
Характеристики
Вес0.5 кг
Размеры внешние39 x 3 x 27.5 см
Размеры внутренние35.8 x 24.8 x 1.7 см
Вместимостьноутбук MacBook 16"
ЦветСиний / голубой
Чехол дляНоутбуков
Материалполиуретан
Описание
Элегантный литой футляр для ноутбуков 16" MacBook Pro, 15" MacBook Air и других ноутбуков размером до 35.8 x 24.6 см. Жесткая оболочка-ракушка и усиленная защита углов обеспечивает сохранность устройства при случайных ударах, а также защищает от сдавливания. Мягкая подкладка предотвращает появление царапин и потертостей. «Двустворчатый» дизайн позволяет использовать ноутбук, не вынимая его из чехла.
Характеристики
Размеры внешние: 39 х 27.5 х 3 см
Размеры внутренние: 35.8 х 24.8 х 1.7 см
Материалы: полиуретан
Вместимость: ноутбук 15-16"
Вес: 0.5 кг
Страна производства: Китай