Thule Chasm Medium Gear Cube – упаковочный «куб» для путешествий и рабочих командировок. Основным материалом является плотный полиэстер 900D с водостойким тарпаулиновым покрытием, молнии также покрыты полиуретаном для защиты от брызг. Ваши вещи не промокнут, даже если вы попадете под сильный дождь. Это качество также позволяет использовать чехол для перевозки мокрых и / или грязных вещей – например, уличной обуви или тапочек для бассейна. Ткань устойчива к пятнам и легко чистится (как снаружи, так и внутри) без необходимости в стирке.

Две широкие ручки облегчают укладку Thule Chasm в рюкзак, баул или дорожный чемодан, а внутреннего объема 11 литров хватит для многих вещей: к примеру, внутрь поместятся 4 пары брюк. С заботой об окружающей среде: ткань на 100% выполнена из сырья вторичной переработки. Без фтора: в ткани не используются перфторированные соединения, которые опасны для человека и природы («PFC-Free»).

Характеристики