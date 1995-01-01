Thule Aion Travel Organizer – сумочка для организации различных мелочей: документы, купюры и банковские карты, зарядное устройство для телефона, ручка или стилус для телефона, USB-флешка, кейс с беспроводными наушниками и так далее. Выполнена из водостойкой вощеной парусины (полиэстер 600D) – очень приятного на ощупь материала, который с возрастом начинает выглядеть интереснее нового. Ткань с водоотталкивающей пропиткой устойчива к загрязнениям, пятнам, легко очищается обычной влажной салфеткой. Извлекаемый кошелек оснащен RFID защитой: ваши банковские данные в безопасности.

Для переноски предусмотрена широкая ручка, а небольшая тканевая петелька позволяет подвесить сумку на крючок или прицепить снаружи к большой сумке, используя карабин.

С заботой об окружающей среде: ткань на 100% выполнена из сырья вторичной переработки. Без фтора: в ткани не используются перфторированные соединения, которые опасны для человека и природы («PFC-Free»). Все сумки Aion имеют сертификацию bluedesign, которая свидетельствует, что в производстве соблюдались все законы по защите труда, использовалось экологичное сырье и безопасные методы его обработки.

Характеристики