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Дорожный органайзер Thule Aion Travel Organizer, цвет нутрия

  • Aion Travel Organizer, цвет нутрия
  • Aion Travel Organizer, цвет нутрия
  • Aion Travel Organizer, цвет нутрия
  • Aion Travel Organizer, цвет нутрия
  • Aion Travel Organizer, цвет нутрия
  • Aion Travel Organizer, цвет нутрия
  • Aion Travel Organizer, цвет нутрия
Код товара:УТ-00082820
Артикул:3205407

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Thule Aion Travel Organizer – сумочка для организации различных мелочей: документы, купюры и банковские карты, зарядное устройство для телефона, ручка или стилус для телефона, USB-флешка, кейс с беспроводными наушниками и так далее. Выполнена из водостойкой вощеной парусины (полиэстер 600D) – очень приятного на ощупь материала, который с возрастом начинает выглядеть интереснее нового. Ткань с водоотталкивающей пропиткой устойчива к загрязнениям, пятнам, легко очищается обычной влажной салфеткой. Извлекаемый кошелек оснащен RFID защитой: ваши банковские данные в безопасности.

Для переноски предусмотрена широкая ручка, а небольшая тканевая петелька позволяет подвесить сумку на крючок или прицепить снаружи к большой сумке, используя карабин.

С заботой об окружающей среде: ткань на 100% выполнена из сырья вторичной переработки. Без фтора: в ткани не используются перфторированные соединения, которые опасны для человека и природы («PFC-Free»). Все сумки Aion имеют сертификацию bluedesign, которая свидетельствует, что в производстве соблюдались все законы по защите труда, использовалось экологичное сырье и безопасные методы его обработки.

Характеристики

  • Размеры внешние: 21 х 12 х 5 см
  • Материалы: вощеная парусина из полиэстера 600D
  • Вместимость: документы, деньги, зарядные кабели и другие мелочи
  • Вес: 0.14 кг
  • Страна производства: Индонезия