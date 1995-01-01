Зарядное устройство TFN Smart, 2xUSB, 2.4A, белый

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Код товара: УТ-00068889 Артикул: TFN-WCRPD12W2UWH Код товара: УТ-00068889 Артикул: TFN-WCRPD12W2UWH 12-ватное зарядное устройство с поддержкой Apple 2.4A, Samsung 5V/2A. Адаптивная технология зарядки Smart IC - подключайте устройство к любому USB выходу. В комплект входит сетевое зарядное устройство и инструкция по эксплуатации. Товар не найден Задать вопрос Описание 12-ватное зарядное устройство с поддержкой Apple 2.4A, Samsung 5V/2A. Адаптивная технология зарядки Smart IC - подключайте устройство к любому USB выходу. В комплект входит сетевое зарядное устройство и инструкция по эксплуатации. Видео Наш обзор

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