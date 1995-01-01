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Зарядное устройство TFN Smart, 2xUSB, 2.4A, белый

  • Smart, 2xUSB, 2.4A, белый
  • Smart, 2xUSB, 2.4A, белый
  • Smart, 2xUSB, 2.4A, белый
  • Smart, 2xUSB, 2.4A, белый
  • Smart, 2xUSB, 2.4A, белый
Код товара:УТ-00068889
Артикул:TFN-WCRPD12W2UWH

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

12-ватное зарядное устройство с поддержкой Apple 2.4A, Samsung 5V/2A. Адаптивная технология зарядки Smart IC - подключайте устройство к любому USB выходу. В комплект входит сетевое зарядное устройство и инструкция по эксплуатации.