12-ватное зарядное устройство с поддержкой Apple 2.4A, Samsung 5V/2A. Адаптивная технология зарядки Smart IC - подключайте устройство к любому USB выходу. В комплект входит сетевое зарядное устройство и инструкция по эксплуатации.
12-ватное зарядное устройство с поддержкой Apple 2.4A, Samsung 5V/2A. Адаптивная технология зарядки Smart IC - подключайте устройство к любому USB выходу. В комплект входит сетевое зарядное устройство и инструкция по эксплуатации.
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